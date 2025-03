A gran sorpresa e per la gioia degli appassionati, una delle soap più seguite degli ultimi anni raddoppia l’appuntamento quotidiano; oggi, 28 marzo 2025, non siamo sazi di anticipazioni Tradimento e dopo l’episodio pomeridiano arriva una nuova puntata in prima serata. Sullo sfondo diverse situazioni intricate e che i fan non vedono l’ora di sviscerare: Oylum sempre più imbrigliata nella relazione con Behram tra possibile matrimonio e volontà di abortire all’oscuro del futuro marito. Intanto, Tarik non conosce pace e, dopo aver rischiato di morire per avvelenamento, è a caccia di chi ha commesso il misfatto.

Anticipazioni Tradimento, 29 marzo 2025/ Tolga vende l'azienda e Oylum non è felice con Behram, è opprimente

Anticipazioni Tradimento, puntata 28 marzo 2025: Oylum sposerà davvero Behram?

Le anticipazioni Tradimento – per la puntata di questa sera, 28 marzo 2025 – partono dalle convinzioni di Behram rispetto ai propositi nuziali con Oylum: l’uomo non ha alcun dubbio, arriveranno al grande passo del matrimonio. Nel frattempo, Tolga e Ozan riescono ad accedere ai sistemi informatici dell’azienda ma, proprio sul più bello, la loro azione verrà sventata grazie all’intervento tempestivo di Oltan. Quest’ultimo, intanto, è nel pieno di un vero e proprio crollo psicologico e si confida con Elmas dopo la scelta improvvisa del figlio di andarsene.

Oylum non vuole ancora entrare nel merito delle nozze ma ha una richiesta specifica per Behram: la sua gravidanza non deve venir fuori, soprattutto la mamma dell’uomo non deve sapere nulla. Intanto, proprio Guzide non perde occasione per palesare il suo totale dissenso non solo rispetto ai propositi nuziali di entrambi ma in generale sulla relazione, una questione ampiamente nota e che non desta particolarmente il fastidio della coppia.

Tarik mette alle strette Yesim: “Mi hai avvelenato tu!”, anticipazioni Tradimento oggi 28 marzo 2025

Procedono invece le indagini di Tarik che vuole sapere a tutti i costi chi avrebbe ordito alle sue spalle al punto di tentare di avvelenarlo. Non arrivano però buone notizie da Emin; come raccontano le anticipazioni Tradimento – per la puntata di questa sera 28 marzo 2025 – sarà lui a rivelare all’amico della totale assenza di impronte sul contenitore della sostanza. Anche l’avvocato si vede così costretto a palesare il suo senso di sbandamento rispetto alle indagini: non c’è traccia di chi possa aver pianificato l’assassinio – sventato – di Tarik.

Le anticipazioni Tradimento – per la puntata di questa sera, 28 marzo 2025 – proseguono con Guzide che finalmente, dopo tante peripezie, può riportare tutta la sua famiglia a casa. Intanto, Tarik tenta di giocarsi la carta delle false certezze: mette Yesim alle strette e l’accusa di aver tentato lei di ucciderlo con il veleno. Nel frattempo, Oylum non intende sottostare al volere prepotente di Behram: è pronta a trovare un altro medico e cerca aiuto in Zeynep al fine di abortire.

Tradimento, dove e quando vedere la nuova puntata

Tre episodi entusiasmanti e carichi di adrenalina; la puntata di oggi – 28 marzo 2025 – di Tradimento andrà in onda come sempre su Canale 5 e in via speciale anche in prima serata, alle ore 21.30, dopo l’appuntamento di questo pomeriggio. La puntata del dezi turco sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand attraverso la piattaforma ufficiale Mediaset Infinity.