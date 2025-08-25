Ci si avvia verso il gran finale di Tradimento. Ecco quando tornerà la serie turca dopo la lunga sosta dovuta al periodo estivo.

Dopo una lunga pausa estiva, l’amata soap turca Tradimento sta per tornare in prima serata su Canale 5. I fan della serie sono impazienti di scoprire come si concluderà la stagione, con eventi drammatici e momenti emozionanti che lasceranno il segno.

Ma quali sono i colpi di scena che ci attendono? Ecco quando tornerà in onda la soap e un’anteprima del finale.

Quando torna Tradimento?

Al centro degli eventi c’è ancora una volta Guzide, la protagonista che si trova ad affrontare una verità sconvolgente: la figlia che ha cresciuto con amore, Oylum, non è la sua figlia biologica. La rivelazione arriva tramite un test del DNA e mette in luce un terribile segreto. Tarik, l’ex marito di Guzide, ha infatti scambiato le culle alla nascita. Il figlio biologico della coppia, nato con gravi problemi di salute, è stato allontanato per vergogna e paura del giudizio sociale, e al suo posto Tarik ha portato a casa un’altra bambina sana.

Guzide, che ha sempre creduto Oylum sua figlia, è devastata dalla notizia. Decisa a scoprire la verità, si mette alla ricerca del suo vero figlio, ma l’incontro con la sua tomba la segna profondamente. Lì, in un momento di profondo dolore e pentimento, si inginocchia per chiedere perdono a un figlio mai conosciuto.

Nel frattempo, la tragedia colpisce un’altra famiglia. Durante un conflitto a fuoco, Tolga viene colpito mortalmente mentre cerca di difendere il padre da un’aggressione. La sua morte lascia un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi cari, segnando uno dei momenti più intensi e drammatici della serie.

Anche Yesim avrà una tragica fine, ma il suo destino rimane avvolto nel mistero. Non è ancora chiaro se la sua morte sarà il risultato di un incidente o di un investimento, ma il suo addio alla serie rappresenterà comunque un colpo di scena scioccante.

Nonostante i lutti e le separazioni che segnano la trama, la soap Tradimento non manca di offrire anche un finale dolce e speranzoso. Con un salto temporale di un anno, scopriamo che Oylum è in dolce attesa del suo primo figlio. La notizia della gravidanza porta un raggio di luce nelle vicende, e il finale si chiude con un ritorno di fiamma per Guzide e Sezai, che si riavvicinano e ritrovano l’amore.

La soap si conclude con il compleanno del piccolo Can, figlio di Ozan, un momento di felicità che segna il nuovo inizio per i protagonisti, portando speranza dopo le sofferenze.

Con questi eventi, Tradimento promette di regalare ai suoi spettatori un finale carico di emozioni, tra lutti e rinascite, verità svelate e nuove attese. Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 per scoprire cosa accadrà nella prossima, attesissima puntata. La data da segnare sul calendario è quella del prossimo 29 agosto.