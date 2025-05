Tradimento quando va in onda? Cambio di programmazione e raddoppio in prima serata

Il flop clamoroso di The Couple, il nuovo reality di Canale5 condotto da Ilary Blasi con opinionisti Luca Tommassini e Francesca Barra, ha costretto Mediaset a correre ai ripari stravolgendo totalmente il suo palinsesto ed a farne le spese saranno anche le fiction della prima serata. Scendendo nel dettaglio, infatti, stando a quando rivelato dal sito di Davide Maggio, a partire dalla prossima settimana ci saranno delle importanti novità. Maria Corleone 2 si sposterà dalla serata del martedì a quella della domenica e Tradimento raddoppia in prima serata con due appuntamenti.

Anticipazioni Tradimento 3 maggio 2025/ Tolga scopre che Selin è incinta, Tarik vuole riunire la famiglia

Tradimento quando va in onda? Nella settimana dal 4 al 10 maggio 2025 ci sarà il raddoppio dell’appuntamento in prima serata della dizi turca. Al consueto appuntamento del venerdì sera, con ben tre episodi dalle 21.30 fino a 00.30 circa, si somma quello di martedì 6 maggio 2025 sempre in prima serata su Canale5 con ben tre episodi. Dal lunedì al venerdì andrà in onda come di consueto dalle 14.10 fino alle 14.45 ma c’è un’altra novità. Nel weekend, sabato e domenica, subirà dei cambiamenti di programmazione andando in onda con due episodi anziché uno solo a partire dalle 15.00 fino alle 16.30, quando poi darà la linea a Silvia Toffanin ed al suo Verissimo.



Suor Azzurra arrestata in Che Dio ci aiuti 8: anticipazioni choc/ Scoperta droga tonaca: chi l'ha incastrata?

Tradimento raddoppia in prima serata: The Couple è un flop e Canale5 corre ai ripari

Tradimento va in onda martedì 6 e venerdì 9 maggio in prima serata per la gioia dei loro fan che ogni giorno seguono con curiosità e passione le vicende di Guzide, Tarik, Oylum e tutti i personaggi che gravitano intorno alla famiglia Yenersoy. Il motivo dello stravolgimento di palinsesto è presto detto, il nuovo reality The Couple è un vero e proprio flop e Mediaset ha deciso di correre ai ripari cambiando giorno di programmazione e puntando sulla dizi turca campione di ascolti. Gli ascolti di Tradimento, infatti, sono più che buoni con una media di share del 12.5% e due milioni di telespettatori e dalle anticipazioni Tradimento delle prossime puntate si scopre che ci saranno dei clamorosi risvolti che continueranno a catturare l’attenzione del pubblico.