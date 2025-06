Tradimento sospesa: quando si ferma e perché non va più in onda: la scelta di Mediaset

Le indiscrezioni delle scorse ore hanno trovato conferma ed ora è ufficiale: la dizi turca Tradimento sospesa durante l’estate. Perché Tradimento non va più in onda? Il motivo è presto detto ed è una scelta condivisibile della Mediaset, la dizi turca con protagonista il giudice Guzide e tutte le vicende che coinvolgono la sua famiglia va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime di Canale5 ed il venerdì in prima serata racimolando ottimi ascolti, se la programmazione dovesse continuare per tutta l’estate le ultime puntate andrebbero in onda a settembre.

Nel dettaglio, infatti, mancherebbero circa 90 puntate dal 150 minuti ciascuno della dizi turca prima della fine e dunque se si considera una messa in onda giornaliera con episodio di circa 40 minuti più la prima serata con la messa in onda di tre episodi, il finale di stagione andrebbe in onda a settembre. Per questo motivo Mediaset ha deciso di preservare la soap: ecco perché Tradimento non andrà in onda in estate. Quando si ferma Tradimento? Non c’è ancora una data certa ma è molto probabile che questa programmazione continuerà ancora solo per alcune settimane fino a fine giugno o i primi di luglio.

Tradimento si ferma: cosa andrà in onda al suo posto su Canale5, come cambia il palinsesto di Canale5

Svelato quando si ferma Tradimento non resta che svelare che cosa andrà in onda al suo posto nel pomeriggio di Canale5 e come cambia il palinsesto estivo. Nelle prossime settimane, infatti, saluterà i telespettatori anche un’altra dizi turca My Family (giunta quasi a conclusione e di cui nei prossimi giorni andranno in onda le ultime puntate). Nel pomeriggio di Canale 5 arriverà una nuova soap il cui titolo in inglese è Forbidden Fruit (Yasak Elma in originale).

Dunque il palinsesto estivo di Canale5 punterà tantissimo sulle soap e soprattutto sulle dizi turche. La storia soap statunitense Beautiful rimarrà salda nel primo pomeriggio di Canale5 seguita da La Forza di una Donna nuova soap turca che narra le vicende della madre single Bahar che vive da sola insieme ai figli piccoli Nisan e Doruk. Subito dopo Forbidden Fruit ed infine Pomeriggio Cinque News condotto da Alessandra Viero che prenderà il posto di Myrta Merlino.



Anticipazioni Tradimento: spoiler sulle ultime puntate: Sezai chiede a Guzide di sposarlo

Per quanto riguarda, infine, le anticipazioni Tradimento, nelle prossime puntate al centro delle trame ci sarà la storia d’amore tra Guzide e Sezai. I due saranno sempre più complici e progetteranno il grande passo del matrimonio, tuttavia non tutto andrà come previsto. Verranno fuori una serie di colpi di scena e verità nascoste che stravolgeranno tutti gli equilibri. A complicare il tutto ci sarà l’atteggiamento di Ipek sempre più gelosa di Guzide e che pianificherà di ucciderla. Sezai si troverà quindi diviso tra due fuochi e la scelta che farà sarà inaspettata e piena di conseguenze.