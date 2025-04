Tradimento spoiler dalla Turchia: la confessione di Serra

Tradimento, la soap opera turca in onda ogni giorno su canale 5, continua a regalare emozioni e colpi di scena che terranno con il fiato sospeso il pubblico nelle puntate in onda prossimamente. Come svelano gli spoiler che arrivano dalla Turchia, infatti, Serra confesserà a Selin di aspettare un bambino da Tolga e, tale confessione, scatenerà la rabbia e il dolore della ragazza. Selin, di fronte a quella rivelazione, andrà totalmente fuori di testa al punto da decidere di colpire l’unico responsabile della situazione togliendogli la possibilità di poter essere felice ovvero Tolga.

Furiosa, Selin andrà in ufficio da suo marito dove seminerà il panico. L’arrivo della polizia, tuttavia, sarà inutile perché Selin riuscirà nel suo intento prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Tradimento spoiler dalla Turchia: Tolga muore?

Gli spoiler sulle prossime puntate di Tradimento che arrivano dalla Turchia svelano che Serra resterà incinta di Tolga e cercherà di sfruttare la situazione a suo vantaggio. Con i risultati delle analisi, andrà da Oltan per chiedere soldi per coprire il debito con la barba ma l’uomo rifiuterà di aiutarla. La ragazza, così, svelerà di essere incinta. Oltan non capirà bene le intenzioni di Serra, che sarà più chiara: “Aspetto un figlio da Tolga”. Dopo aver avuto la certezza che il figlio è proprio di Tolga, l’uomo obbligherà Serra ad abortire. L’uomo le prometterà così cinque milioni purché vada via.

Non avendo ottenuto ciò che voleva, tornerà a casa e, di fronte alle domande di Selin che le chiederà se abbia risolto con la banca, svelerà che ci ha pensato Otlan dando il via ad un litigio. Selin caccerà via di casa Serra la quale la umilierà svelandole che, mentre era nella clinica psichiatrica, Tolga l’ha tradita con lei e che ora aspetta un bambino. fuori di sè dalla rabbia, Selin raggiungerà il marito riducendolo in fin di vita.