Tradimento spoiler: la rivelazione su Oylum

Gli spoiler di Tradimento, la soap opera turca che si avvia verso il gran finale di stagione, promettono emozioni e colpi di scena nelle puntate in onda fino al 12 aprile 2025. Al centro della trama ci sarà Oylum che, dopo aver scoperto di essere incinta, dovrà capire cosa fare della propria vita. Ad aiutarla ci sarà la madre Guzide che, non solo le offrirà tutto il suo aiuto, ma la lascerà libera di decidere se tenere o meno il bambino. Pur essendo pronta a sostenere la figlia qualora dovesse decidere di diventare madre nonostante la giovane età, Guzide si oppone al matrimonio e, durante la festa di fidanzamento con Behram esprimerà il proprio disappunto scatenando la reazione della mamma di lui.

Mualla, la madre dello sposo, per vendetta, annuncerà a tutti che Oylum è incinta svelando, così, la natura riparatrice del matrimonio. Una rivelazione che spiazzerà tutti i presenti e scatenerà conseguenze anche sul rapporto tra il figlio e Oylum.

Tradimento spoiler: la scelta di Oylum

La rivelazione di Mualla segnerà l’inizio di una vicenda che porterà ad un finale di stagione difficile e sorprendente. Guzide, nonostante il dolore, dopo un confronto con Sezai, deciderà di offrire tutto il suo aiuto a Oylum la quale accoglierà bene le parole della madre a cui confesserà il desiderio di interrompere la gravidanza. Come svelano gli spoiler, la donna non si opporrà al punto che sarà lei stessa ad accompagnare la figlia in clinica dove, però, cambierà idea decidendo di tenere il bambino. Pur volendo diventare madre, Oylum metterà le cose in chiaro svelando di non avere alcuna intenzione di sposare Behram e trovando nella madre un’alleata in questa sua scelta.

Gli spoiler di Tradimento, così, svelano che Guzide organizzerà una fuga all’estero in modo da permettere alla figlia di crescere il bambino senza la presenza di Behram ma quest’ultimo scoprirà tutto e con l’aiuto del fidato Ercan la costringerà a sposarlo. Il matrimonio si trasformerà in un momento drammatico. Oylum pronuncerà il fatidico sì sotto gli occhi di Guzide, arrivata all’ultimo momento insieme a Tarik, a Mualla e alla polizia rassicurando i genitori di aver deciso autonomamente e di non essere stata in alcun modo forzata a farlo.

