Tradimento torna in onda, com'è finito prima della pausa: cos'è successo ultime puntate: mistero su Kahraman, Guzide scopre chi è suo figlio

Tradimento torna in onda, venerdì 29 agosto 2025: com’è finito prima della pausa

L’attesa è finita e finalmente la dizi turca Tradimento torna in onda oggi, questa sera venerdì 29 agosto in prima serata su Canale 5 e mentre le anticipazioni svelano che cosa succederà nei tre episodi di serata è meglio fare un passo indietro e svelare com’è finito Tradimento prima della pausa estiva e cos’è successo nelle ultime puntate. La dizi turca trasmessa da Canale 5 ha per protagonista la giudice Guzide alla prese con i segreti, gli intrighi e appunto i tradimenti della sua famiglia, a cominciare dal marito Tarik che ha costruito un’altra famiglia con Yesim.

Com’è finito Tradimento prima della pausa estiva? Facendo un breve riassunto, l’ultima puntata andata in onda il 27 giugno ha avuto per protagonista Kahraman. Il giovane è rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale e sin da subito le sue condizioni sono apparse critiche tanto che i medici hanno rivelato a familiari e parenti che le possibilità del ragazzo era bassissime e credere di non riuscire a salvargli la vita. La notizia ha scioccato e sconvolto tutti ma soprattutto Oylum che rischia di perdere l’uomo che ama.



Com’è finito Tradimento: Kahraman fuori pericolo: scoperto il figlio di Guzide

Com’è finito Tradimento? Sul finale dell’ultima puntata andata in onda c’è stato il colpo di scena. I medici hanno deciso di rischiare il tutto per tutto per salvare Kahraman ed hanno deciso di sottoporlo ad un nuovo intervento che per fortuna darà i risultati sperati. L’intervento di Kahraman è andato per il meglio e l’uomo sarà fuori pericolo seppur convalescente e con la milza rimossa.

Nel frattempo arriveranno i risultati del DNA e ci sarà una rivelazione spiazzante: Dundar è il figlio biologico di Guzide e Tarik e su questo non ci sono dubbi. Tale scoperta porterà scompiglio nelle trame e nelle vite degli altri protagonisti mentre Ipek sarà in profonda crisi e in sofferenza emotiva per la fine della sua relazione con Oltan, a darle una mano ci sarà tuttavia Neva che cercherà di portarle serenità e pace. E partendo da questi presupposti le anticipazioni svelano che non mancheranno i colpi di scena nelle nuove puntate di Tradimento che torna in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.30

