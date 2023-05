Tradisce la fidanzata con la cugina, lei lo accusa di violenza sessuale/ Assolto

Il tradimento, per quanto immorale e poco etico possa essere, non è reato. La violenza sessuale, sì. Un uomo è stato assolto proprio dall’accusa di abusi nei confronti della cugina della fidanzata che lo aveva denunciato, spiegando di essere stata molestata. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’uomo, che gestisce un bar proprio di proprietà della presunta vittima, avrebbe avuto un rapporto sessuale con questa, non una ragazza come tante ma la cucina della fidanzata. L’amplesso sarebbe avvenuto dentro il bar che gestiva. L’uomo è stato assolto dalle accuse: secondo i giudici sarebbero state solo una mossa della donna per evitare problemi con la cucina.

Sciopero aerei venerdì 19 maggio 2023: info e orari/ 200 voli saranno cancellati

Oltretutto, la presunta vittima è stata segnalata dal giudice Fiammetta Modica in Procura e rischierebbe ora un’accusa per calunnia. La denuncia era arrivata nel novembre 2021: la ragazza aveva raccontato di essere stata forzata ad avere un rapporto sessuale nel bagno del bar che l’uomo gestiva, di proprietà dei suoi genitori. Ha spiegato che l’uomo le avrebbe lasciato anche quaranta euro nella borsa come “sfregio”.

New York sta sprofondando sotto il peso dei grattacieli/ Studio "1-2 mm ogni anno"

Tradisce la fidanzata con la cugina: per i giudici non c’è violenza sessuale

Dopo aver raccolto la denuncia, gli inquirenti hanno analizzato le chat che sono state trovate all’interno del cellulare della ragazza. Proprio sulle base di queste, secondo il giudice Modica ci sarebbe stato nella donna un senso di colpa che si sarebbe poi sviluppato in una falsa accusa. Ad un’amica avrebbe scritto: “Ho fatto un macello. Sono stata con lui, ora sto piangendo, sono una m…e di persona, io non ci sto dentro, sto male”.

Da quel momento, però, l’ammissione di colpa si sarebbe trasformata in un’accusa. Ad un’altra amica avrebbe scritto: “Io ero più sul no che sul sì”. E infine a una terza: “Mi ha obbligata, tenendomi per i capelli”. Secondo il giudice si tratta però di versioni volte ad arricchire “il proprio racconto di elementi idonei a screditare l’uomo e, al contempo, a preservare una positiva immagine di sé”, probabilmente per non ammettere il tradimento. Per questo la sentenza di assoluzione e la segnalazione della donna in Procura. L’avvocato Davide Steccanella, difensore dell’uomo, ha parlato di una versione della donna “mendace e strumentalmente volta alla demolizione dell’immagine dell’imputato”.

Maltempo Emilia Romagna, prosegue l'allerta rossa/ Altri allagamenti nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA