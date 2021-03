“Tradita da mio padre”: Meghan Markle furiosa/ “Mia sorella? Ingrata e spietata”

Meghan Markle continua a fare parlare di sé. Dopo l’intervista choc, rilasciata insieme a suo marito Harry, nella quale ha tacciato di razzismo la Royal Family britannica, rivelando addirittura di avere pensato al suicidio mentre era in dolce attesa, emergono ulteriori dettagli relativi a quella chiacchierata con Oprah Winfrey, con una parte del materiale registrato non trasmessa in diretta televisiva, ma conservata negli archivi dell’emittente e confezionata in alcune clip che stanno rapidamente facendo il giro del web, raggiungendo milioni e milioni di utenti.

SCENARI/ Turchia, Russia e Cina: la corsa al "grande gioco" dell'Asia Centrale

Lo riporta “Vanity Fair”, che spiega come non sia stato trasmesso per mancanza di tempo il passaggio nel quale Meghan si è scagliata a parole contro suo padre Thomas, il quale, ricordiamo, non venne invitato al matrimonio della figlia nel maggio 2018 in quanto reo di avere venduto alcune istantanee della ragazza ai tabloid del Regno Unito. “Mi sono sentita tradita e ferita – dichiara la donna –. Io e Harry abbiamo chiamato mio padre e gli abbiamo chiesto se avesse accettato di vendere alcune foto ai tabloid scandalistici. Rispose: ‘No, assolutamente no’. Gli spiegai che, se mi stava mentendo, avrebbe danneggiato non solo me e Harry, ma anche i figli che avremmo avuto in futuro. Lui continuò a mentirmi. E questo mi ha lasciato scioccata per sempre”.

CINA vs USA/ Guerra dell'intelligenza artificiale, con chi staranno Google & Co?

MEGHAN MARKLE: “MIA SORELLA È UN’ARRAMPICATRICE SOCIALE”

Nel prosieguo della clip inedita pubblicata sulla pagina Facebook di CBS, Meghan Markle ha poi fatto riferimento a sua madre, Doria Ragland: “Tutti hanno un prezzo, ecco perché la stampa ha perseguitato anche lei. Ma nessuno l’ha mai sentita dire una parola. È rimasta in silenzio, con totale dignità, per quattro anni, mentre mi guardava sopportare tutto questo”. Poi è giunta un’altra scarica di veleno nei confronti di un’altra componente della sua famiglia, la sorellastra Samantha, che Meghan ha definito “un’arrampicatrice sociale ingrata e spietata. Penso che per lei sia molto difficile parlare di me, considerando che non mi conosce affatto”, ha voluto precisare la consorte di Harry d’Inghilterra, dal momento che, a suo dire, le interazioni fra loro due sarebbero state davvero minime nel corso del tempo. “Si tratta, però, di una situazione molto diversa da quella con mio padre. Il tradimento può venire solo da qualcuno con cui hai avuto una relazione molto stretta”.

LEGGI ANCHE:

SPY FINANZA/ I numeri che possono influire sulle elezioni regionali in Germania

© RIPRODUZIONE RISERVATA