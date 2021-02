Tradito da moglie, hotel Eufemia/ “Con amante in stanza prima notte nozze” e marito…

I fatti sono ormai noti per via del video fuori dall’hotel Eufemia, a Palermo, diventato ormai virale. Nel giorno di San Valentino, Live Non è la d’Urso ha ospitato i due coniugi protagonisti del filmato: “Noi li abbiamo trovati, lui si chiama Gianluca e lei Grazia”, ha esordito Barbara d’Urso prima di introdurre i due coniugi in studio, mano nella mano “perchè abbiamo fatto pace”, hanno confermato entrambi. Gianluca e Grazia sono sposati da dieci anni e nonostante il tradimento lui ha deciso di perdonare la moglie: “Chi non ha peccato scagli la prima pietra, nasciamo tutti peccatori e moriremo tutti peccatori”, ha commentato l’uomo, pur aver confermato di non averla mai tradita.

Il marito in studio ha spiegato poi da dove sono nati i primi sospetti nei confronti della moglie Grazia: “In determinati giorni della settimana era vestita in una certa maniera quando doveva uscire. Avevo poi avuto il numero del suo amante e io stavo tutta la mattinata a guardare: quando era online lui lo era anche lei”. Tutta una serie di indizi che avrebbero acceso dei sospetti nel marito. Lei, di contro, non si era accorta dei sospetti del marito e continuava ad incontrare l’amante, non solo all’hotel Eufemia: “E’ durata per 6 mesi, ci vedevamo tutti i giorni”, ha ammesso candidamente. Pur essendo consapevole di tutto, Gianluca ha definito la donna “la mia più grande vittoria” ed ha spiegato perchè non l’ha lasciata: “perchè se è vero amore, è vero amore e basta”, anche se il perdono non è arrivato subito.

TRADITO DA MOGLIE, CASO HOTEL EUFEMIA: LUI LA PERDONA

Gianluca, il marito tradito, ha prima voluto vedere “un reale pentimento” da parte della moglie Grazia. L’uomo ha poi spiegato come ha fatto a capire che moglie e amante erano proprio all’hotel Eufemia: “Non è stato intuito. Il satellitare dell’assicurazione… mi sono attivato l’app sul telefono e ogni cinque minuti mi diceva la posizione esatta della mia macchina”. Le telecamere di Live si sono recate proprio all’hotel Eufemia dove si è scoperto che Grazia avrebbe trascorso del tempo con l’amante proprio nella stessa stanza in cui aveva trascorso la prima notte di nozze con il marito. “Per me è un duro colpo sapere che la moglie sia venuta qui con l’amante, nell’hotel e nella stessa stanza in cui abbiamo trascorso la prima notte di nozze”, ha commentato lui nel servizio. “Mi sono pentita di aver fatto questo”, ha ammesso la moglie. Poi i due coniugi si sono ritrovati nella stanza del tradimento: “Mi batte forte il cuore ma sono contento di tornarci con mia moglie”. Alla fine sarebbe stato proprio Gianluca a perdonare sebbene lui abbia trascorso un giorno via di casa. “Ma per i bambini non sarei mai tornato”, ha commentato lui, “oggi davanti a tutta Italia tu mi ami?”, ha domandato trovando conferma nella moglie. Clicca qui per il video



