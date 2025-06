La soluzione della Versione di Latino della Seconda prova della Maturità 2025 per il Liceo Classico: dove trovare traccia, traduzione svolta e i precedenti

MATURITÀ 2025, CACCIA ALLA TRADUZIONE DELLA TRACCIA DI LATINO AL LICEO CLASSICO

Torna la versione di latino nella seconda prova della Maturità 2025 per il Liceo classico, dopo la traduzione del brano di Socrate e i tre quesiti sulla sua comprensione, analisi e interpretazione dell’anno scorso. Tra i maturandi cresce la curiosità per la traccia di latino, e soprattutto per l’autore con cui mettersi alla prova; anche ex studenti sono curiosi di scoprirlo, magari per mettersi nuovamente alla prova.

In ogni caso, la traccia di Lingua e cultura latina, dopo essere stata presentata agli alunni, viene pubblicata online la mattina stessa dell’Esame di Stato in formato digitale dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).

Per trovarla, bisogna andare sul sito ufficiale del Ministero, accedere alla sezione “Esame di Stato” e poi cliccare su “Tracce prove scritte”, selezionando l’anno scolastico e poi l’indirizzo. In questo modo si ottiene il file, stampato a scuola per gli studenti, in formato PDF.

Questa è la procedura standard: infatti, ogni anno il Ministero carica le tracce, tra cui appunto la seconda, subito dopo l’avvio dell’esame. Ciò che non troverete sul sito del MIM è la traduzione: sono i siti didattici e indipendenti, pochi minuti dopo l’avvio della prova, a pubblicare un commento iniziale, prima di procedere con la traduzione.

MATURITÀ 2025, DOVE TROVARE LA SOLUZIONE DELLA VERSIONE DI LATINO

Dunque, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non pubblica la traduzione, cioè la versione italiana tradotta e la traccia svolta del brano proposto nella seconda prova; ciò vale per la Maturità 2025 come per tutte le precedenti. Sul sito vengono rilasciati solo i testi originali in latino in formato PDF e i criteri di svolgimento della prova.

Le traduzioni – così come spiegazioni, commenti e tracce svolte – vengono pubblicate solo successivamente e da parte di siti indipendenti, come il nostro, che infatti proprio in questo spazio provvederà a fornirvi la soluzione della versione di latino.

LICEO CLASSICO, LE TRADUZIONI DELLE TRACCE SVOLTE DEGLI ULTIMI ANNI

L’ultima traccia di latino per la seconda prova dell’Esame di Stato risale all’anno 2023: il brano scelto fu tratto da Seneca, precisamente una parte delle Lettere morali a Lucilio, con il titolo “Chi è saggio non segua il volgo” (qui nostra soluzione e svolgimento della traccia). Invece, l’anno scorso, per il Liceo classico, la seconda prova si è svolta in versione di greco (da Platone, dialogo Minosse o della legge), non in latino, con la soluzione svolta per noi sempre dalla professoressa Elisabetta Cassani.

Infine, la traccia della seconda prova di latino all’Esame di Maturità 2022 prevedeva un brano tratto dalle Storie di Tacito, ma i quesiti su un testo di greco, tratto tratta da La Vita di Galba di Plutarco, svolti entrambi per noi da Giulia Regoliosi e Cecilia Tornaghi.