TRAFFICANTE DI VIRUS/ Ilaria Capua, il garantismo è una battaglia di civiltà

Giustizialismo e gogna mediatica hanno rovinato la politica italiana negli ultimi anni, è un dato di fatto. Uno degli esempi più lampanti è il caso di Ilaria Capua, indagata per reati che avrebbero potuto portarla all’ergastolo e vittima di un vero e proprio linciaggio mediatico. Una vicenda che ha ispirato il film Trafficante di virus, diretto da Costanza Quatriglio e disponibile su Amazon Prime Video, e che consente ampie riflessioni sulle lungaggini della giustizia ma anche sul malcostume italiano di fare della stampa il megafono delle Procure. Nell’aprile del 2014 la virologa, oggi direttrice dell’UF One Health Center dell’università della Florida, scoprì in un numero dell’Espresso di essere indagata per un presunto traffico illecito di virus e vaccini, ancor prima che le venisse notificata la chiusura delle indagini a suo carico.

Proprio lei che ha trascorso la sua vita a combattere malattie ed epidemie. La giustizia fortunatamente ha fatto il suo corso – il 5 luglio del 2016 l’incubo si è concluso con il «non luogo a procedere perché il fatto non sussiste» – ma le ferite sono rimaste. Perché la campagna stampa denigratoria ha trasformato in un mostro criminale una professionista di fama mondiale, pluripremiata e riconosciuta da tutta la comunità scientifica, costretta a dimettersi dal Parlamento e a lasciare l’Italia per vergogna e umiliazione.

Il processo mediatico non le ha risparmiato niente, una giustizia sommaria che ha annientato la sua reputazione e la sua vita privata, senza avere la possibilità di difendersi e smontare tesi strampalate e ricostruzioni tendenziose che la dipingevano come una criminale senza scrupoli, pronta a sfruttare morti e malattie per tornaconto personale. Un’eccellenza giudicata colpevole prima non solo di qualsiasi sentenza, ma prima anche del processo, il classico esempio di come sia possibile rovinare la vita a chiunque di noi senza dover rendere conto a nessuno. La storia di Ilaria Capua ci ricorda l’importanza del garantismo, una battaglia di civiltà che coinvolge tutti noi, e il ruolo del giornalismo, certamente non quello di sbattere il mostro in prima pagina.

