Trafficanti/ Su Italia 1 il film con la splendida Ana de Armas

Trafficanti, film di Italia 1 diretto da Todd Philipps

Trafficanti sarà trasmesso da Italia 1 per la seconda serata di oggi, giovedì 28 aprile, a partire dalle 23:50. La pellicola è stata prodotta è realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2016 con la regia di Todd Philipps, il soggetto scritto da Guy Lawson e la sceneggiatura da Stephen Chin, lo stesso regista e Jason Smilovic. Si tratta di una produzione della casa RatPac-Dune Entertainment con la distribuzione gestita dalla Warner Bros.

Le musiche della colonna sonora sono stati firmati da Cliff Martinez con il montaggio di Jeff Groth mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato assegnato a Lawrence Sher. Nel cast sono presenti tra gli altri Jonah Hill, Miles Teller, Ana de Armas, Bradley Cooper, Shaun Toub e Kevin Pollak.

Trafficanti, la trama del film: un grande fallimento

In Trafficanti siamo nell’anno 2005 con un massaggiatore di nome David che lavora e vive nella città di Miami nello stato americano della Florida. David porta avanti un’esistenza felice insieme alla sua adorata fidanzata e investe gran parte dei suoi risparmi in un’idea quanto mai eccentrica perché acquista delle lenzuola di alta qualità che poi cerca di vendere a prezzi ancora più alti presso delle case di riposo. Naturalmente la sua idea imprenditoriale si dimostra un grande fallimento perché non ci sono strutture pronte ad acquistare delle lenzuola di qualità per i propri ospiti. Rimasto praticamente senza soldi e non sapendo come fare, il destino gli mette davanti al suo percorso il suo vecchio amico di nome Eifram.

Quest’ultimo ha recentemente realizzato un business che sembra essere davvero florido perché ha fondato la compagnia che ha come obiettivo vendere armi pericolose al governo degli Stati Uniti d’America per aumentare la propria potenza nella guerra in Iraq. Le cose per David si complicano ulteriormente perché la sua ragazza lo informa del fatto di essere in dolce attesa e si vede costretta ad accettare un lavoro presso la compagnia del suo vecchio amico. Questo lavoro diventa un problema ulteriore perché la ragazza è una pacifista convinta e David per poter lavorare è costretto a mentirle. Ha inizio così una divertente avventura con lo strampalato trafficante di armi da fuoco che cercherà nuove idee per poter guadagnare sempre di più ma finirà per cacciarsi nei guai.

Il video del trailer "Trafficanti"













