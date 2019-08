Traffico autostrade 31 agosto, bollino rosso/ 8 km di coda al Brennero, 2 a Carpi

Andiamo ad analizzare insieme il traffico sulle autostrade italiane in questo weekend da bollino rosso, ultimo di controesodo visto l’imminente inizio delle scuole e la riapertura delle grandi fabbriche. Per tutta la giornata di oggi, nonché quella di domani, il traffico sarà sostenuto sulle principali arterie autostradali, in particolare, nei tratti di rientro verso i grandi capoluoghi di provincia e le città del nord, vacanzieri che hanno terminato il proprio periodo di villeggiatura e che tornato a casa. Grazie al sito ufficiale di Autostrade per l’Italia, scopriamo la situazione in tempo reale, cominciando da quanto sta accadendo sull’autostrada A1, tipicamente la più trafficata nel periodo estivo. Si segnalano code a Firenze in direzione Milano, fra Bivio A1/Compl. FI Nord km 279.3 e Bivio A1-Variante per traffico intenso.

Clicca qui per la situazione del traffico sulle autostrade in tempo reale

TRAFFICO AUTOSTRADE 31 AGOSTO

Circolazione fortemente rallentata anche a Modena, in direzione nord, all’altezza del bivio per il Brennero. Situazioni di criticità anche sull’A12 Genova-Roma, con code in direzione del capoluogo ligure fra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova, nonché tra Rosignano Marittimo e Collesalvetti. Traffico molto sostenuto anche sull’A14, Bologna-Taranto, con numerosi rallentamenti segnalati a Rimini, Faenza e tutta la zona di Bologna, ma anche più a sud, leggasi Bari e Giulianova. Per quanto riguarda il traforo del Monte Bianco, invece, l’attesa è di 15 minuti verso Chamonix, per chi vuole rientrare in Francia, mentre al Brennero si è già formata una coda di ben 8 chilometri fra Vipiteno e la Dogana in direzione nord. Sempre sull’A22, sono invece due i chilometri di coda tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli per traffico intenso. Questo il quadro generale del traffico al momento in cui vi scriviamo, una situazione quindi di rallentamento generale da nord a sud, come del resto era prevedibile. Vi ricordiamo che dalle ore 8 di oggi fino alle 16 è in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti su tutte le autostrade italiane.

