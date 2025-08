Giornata da bollino rosso per il traffico sulle autostrade: le previsioni per domenica 3 agosto 2025 e la situazione in tempo reale in tutta Italia

Con il grande esodo estivo che prosegue – tra chi parte per le località balneari e turistiche e chi rientra in città in vista della settimana lavorativa – possiamo tornare a controllare il bollettino e le previsioni sul traffico sulle autostrade per una giornata – ovviamente quella di oggi, domenica 3 agosto 2025 – che secondo la Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia dovrebbe essere interessata da un bollino di colore rosso; segnale (parzialmente) positivo dopo le grandi criticità della giornata di ieri, interessata dal primo bollino nero dell’estate.

Nel dettaglio, le direttive maggiormente interessate dal traffico in questa giornata di domenica dovrebbero essere quelle di rientro dalle località turistiche alle grandi città: proprio su quei tratti si prevede un doppio bollino arancione di mattina e di sera e uno rosso nel corso dell’intero pomeriggio; mentre nella direzione opposta – ovvero dalle città alle località turistiche – dopo un mattina in rosso e un pomeriggio in arancione, la sera dovrebbe essere più tranquilla con un bollino verde.

Complessivamente, l’autostrada più critica in queste ore dovrebbe essere la A2 che collega le principali regioni del Sud (ovvero Campania, Basilicata e Calabria) e al contempo anche la A19 e la A29 saranno soggette a intenso traffico; mentre al contempo restano “osservate speciali” anche le statali 106, 18, 148, 131, 675, 3-bis, 1, 16, 36, 45, 26 e 51 che si completeranno con i Raccordi autostradali 13 e 14.

La situazione in tempo reale del traffico sulle autostrade e i consigli utili prima di mettersi alla guida

Insomma, quella di oggi sarà una giornata da bollino rosso a causa del traffico e guardando alla situazione in tempo reale si nota che nel momento in cui scriviamo le principali code si registrano sul Traforo del Monte Bianco, sulla A8 all’altezza di Gallarate, sulla A9 tra Como e Chiasso, sulla A4 tra Cormano e Milano Est, sulla A12 all’altezza di Genova, sulla A23 a Ugovizza, sulla A1 negli allacciamenti con la A22 e la A11, sulla A14 tra Castel San Pietro e Imola e poi – più avanti – tra Posto San Elpidio e San Benedetto del Tronto e, infine, sulla A30 tra Mercato San Severino e Salerno.

In vista del grande esodo estivo, chiunque sarà costretto a mettersi in autostrada nelle prossime ore è invitato a seguire sempre i soliti consigli pre-viaggio: in particolare, utile è programmare il proprio percorso in base alla criticità osservate in tempo reale (consultabili tramite il sito di Autostrade per l’Italia, con i vari canali di CCISS o con le trasmissioni Isoradio); mentre a fonte di code e rallentamenti imprevisti potrebbe essere consigliabile fermarsi un attimo in un Autogrill per riposare, sgranchirsi le gambe ed evitare di restare bloccati sotto il cocente sole.