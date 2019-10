Traffico autostrade e viabilità oggi/ Incidente a Fiano Romano, code al Brennero

Traffico autostrade: giornata caotica per quanto riguarda la viabilità ordinaria tra ritardi per incidenti o lavori. Come riferito dal portale della società Autostrade per l’Italia, sono 6 i km di coda venutisi a formare sulla A22 Brennero-Modena tra Bolzano sud e Chiusa-Valgardena proprio in direzione Brennero. Traffico rallentato anche sulla A4 Torino-Brescia tra Cormano e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa, questa volta non a causa di lavori ma per via del traffico intenso. Lavori sulla rete viaria che stanno invece complicando la vita degli automobilisti in viaggio sulla A14 Ancona-Pescara: nello specifico il traffico risulta rallentato tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio. Da segnalare sulla A12 Roma-Genova un incendio scoppiato tra Aurelia e Civitavecchia Nord.

INCIDENTE MORTALE TRA PASSO CORESE E FIANO ROMANO

Restiamo dalle parti di Roma per parlare dell’incidente stradale mortale verificatosi nella notte tra Passo Corese, frazione di Fara Sabina, e Fiano Romano. Come riportato da Fanpage, ad avere la peggio è stato un ragazzo di 24 anni morto sul colpo dopo essersi schiantato con la sua Nissan Juke contro uno spartitraffico. Subito sul posto si sono portati i carabinieri del nucleo radiomobile di Monterotondo e i medici del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La salma del giovane è stata riconsegnata alla famiglia: la sua identità non è stata ancora resa nota. L’impatto è avvenuto intorno all’1,45 di notte nel territorio del comune di Montelibretti all’altezza del km 1 della diramazione della Statale 4 in direzione di Passo Corese, di cui la vittima era originaria.

