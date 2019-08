Traffico autostrade Ferragosto 2019/ Previsioni: domani viabilità da bollino giallo

Traffico regolare sulle autostrade italiane per Ferragosto 2019. Le previsioni sono incoraggianti per chi deve mettersi in viaggio per una gita al mare o al fresco. Del resto il grande esodo è terminato. La maggior parte delle persone è in vacanza, quindi chi ha pianificato la partenza per Ferragosto non dovrebbe avere problemi di code e traffico intenso, sia per quanto riguarda i viaggi verso le località turistiche che per il rientro nelle grandi città. Dovrebbe esserci bollino verde ovunque, fino a venerdì 16, con una minima possibilità che domani si trasformi in bollino giallo. Secondo le previsioni elaborate da Autostrade per l’Italia, i primi rientri sono attesi tra sabato 17 e domenica 18. Sarà dunque il weekend ad essere contrassegnato dal bollino rosso, con traffico intenso verso le località di villeggiatura e quindi code per il rientro. Il weekend successivo, cioè quello del 24 e del 25, è quello del controesodo. Già da giovedì 22 il bollino sarà giallo, poi tra sabato e domenica il colore diventerà nero.

TRAFFICO AUTOSTRADE FERRAGOSTO 201: PREVISIONI E COME TENERSI INFORMATI

A proposito di previsioni, potranno esserci rallentamenti, in direzione sud, sulla A1 in direzione Bologna e sulla A14 nel tratto romagnolo in particolare a ridosso di mezzogiorno. Potrebbe succedere lo stesso tra pomeriggio e sera sulla A14 verso Bologna e sulla A1 nel tratto tra Bologna e Milano. Il traffico comunque sarà per lo più regolare: non è prevista alcuna coda. Il consiglio per viaggiare in modo sicuro sulle autostrade italiane è di aggiornarsi in tempo reale. E per farlo ci sono diverse opzioni: chiamare il C.C.I.S.S. attraverso il numero gratuito 1518, collegarsi alla pagina della Polizia di Stato o attraverso Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo Rai. Inoltre, si possono raccogliere informazioni sul web attraverso il sito stradeanas.it, la rete stradale di competenza Anas, e chiamando il numero verde 800.841.148. Ricordiamo che dalle 7 alle 22 di domani, giovedì 15 agosto, sarà in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate.

