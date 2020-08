Traffico autostrade Ferragosto 2020 in tempo reale/ Viabilità: atteso bollino rosso

Traffico, oggi, sulle autostrade italiane anche nella giornata di Ferragosto 2020. Nonostante il numero di contagi da Coronavirus sia in aumento nel nostro Paese non si placa la voglia di vacanza e, come riferisce un sondaggio di Coldiretti, il 54% degli italiani (più di uno su due) si metterà in viaggio nel weekend che si è appena aperto per raggiungere le principali località vacanziere, al mare ma anche in montagna o campagna. Ma quale è, dunque, la situazione in tempo reale sulle principali tratte autostradali d’Italia? Le previsioni parlano di traffico da bollino rosso nel fine settimana che inizia proprio con la festività di Ferragosto. Le previsioni, d’altro canto, già ieri erano state tutt’altro che incoraggianti per coloro che avevano deciso di mettersi in viaggio a ridosso del giorno di festa. Il traffico, dunque, continuerà ad essere intendo ma nella giornata di oggi, sabato 15 agosto, la circolazione automobilistica dovrebbe comunque essere più regolare e scorrevole. Secondo le previsioni elaborate da Autostrade per l’Italia potrebbe esserci bollino giallo soprattutto nella prima parte della giornata per quanto riguarda l’esodo verso le maggiori località turistiche. La situazione dovrebbe poi essere tranquilla per il resto della giornata, quando il bollino potrebbe trasformarsi in verde. Diversa la situazione per chi intenderà rientrare verso le grandi città: già dal pomeriggio di oggi il bollino potrebbe tornare a tingersi di giallo, per poi migliorare in serata.

TRAFFICO AUTOSTRADE FERRAGOSTO 2020: LE PREVISIONI

In questo weekend di Ferragosto 2020, secondo Coldiretti la maggior parte degli italiani si metterà in viaggio verso le località balneari. La spiaggia resta infatti la meta preferita in estate, dunque è facile intuire come il maggior traffico sarà concentrato proprio sulle arterie che condurranno verso le principali mete turistiche di quest’anno, con un maggior coinvolgimento delle regioni del Sud Italia, Puglia e Sicilia in primis. Le previsioni sul traffico di Anas, tuttavia, sembrano essere più contenute rispetto al Ferragosto dello scorso anno caratterizzato da un lungo ponte iniziato di giovedì. I maggiori flussi sono dunque attesi verso le località di mare e in uscita dai centri urbani. Ricordiamo inoltre che per la giornata di oggi 15 agosto, dalle 7 alle 22 sarà in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti. Il consiglio, oltre alla prudenza, resta quello di tenersi aggiornati costantemente sulla situazione del traffico in tempo reale e per farlo sarà possibile collegarsi al portale Autostrade per l’Italia dove è attivo l’aggiornamento live della situazione con gli eventuali rallentamenti. Anche Anas permette di poter avere le info sulla viabilità in tempo reale attraverso il suo portale ed i vari canali social. Ed ancora, terranno informati i viaggiatori i notiziari radio su RTL 102.5 e Isoradio FM 103.3, oltre che i notiziari My Way sui Canali 100 e 502 di Sky e 50 dtt; Canali 7 e 29 dtt (La7 e La7d) ed infine chiamando al call center 840.04.21.21.



