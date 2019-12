Traffico autostrade in tempo reale/ 13 km di coda sulla Milano-Napoli

Andiamo ad analizzare il traffico sulle autostrade, in questo sabato 21 dicembre che per molti significa l’inizio di un lungo weekend. Approfittando delle festività natalizie, saranno infatti milioni gli italiani che si sposteranno presso le località turistiche montuose o che decideranno di passare qualche giorno dai parenti. Di conseguenza è possibile che le autostrade da nord a sud rimangano congestionate, come sta ad esempio accadendo sull’A1 Milano-Napoli, dove si registrano ben 13 chilometri di coda fra San Vittore e Capua, per traffico congestionato. Sempre sull’autostrada A1, coda di 3 km fra Magliano Sabina e Ponzano Romano a seguito di un incidente, mentre è di 2 km la coda fra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Napoli, sempre a causa di un incidente. Forte traffico anche sull’autostrada A7, quella che collega Milano a Genova. Fra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia, si registra una coda di un km in direzione Milano per via di alcuni lavori in corso. Sull’A6, Genova-Savona, ricordiamo invece che è stato chiuso il Bivio Compl.Savona/A6 Torino-Savona, anche se stamane dovrebbe essere riaperto.

TRAFFICO AUTOSTRADE IN TEMPO REALE: FORTI RALLENTAMENTI SULL’A14

Disagi anche sull’autostrada A14, Bologna-Taranto, dove si registra una coda di un chilometro fra Grottammare e San Benedetto del Tronto in direzione sud, a causa di una riduzione di carreggiata. Sale invece a 8 km la coda fra Civitanova Marche e Fermo Porto San Giorgio, sempre in direzione sud, e anche in questo caso a causa della riduzione di carreggiata. Code anche fra Pescara Ovest e Sud, nonchè fra Roseto e Pescara, e fra Fermo e Grottamare. Si segnala inoltre maltempo su numerose tratte autostradali, con piogge, temporali e anche nevicate, di conseguenza la raccomandazione è quella di viaggiare prudenti, rispettando i limiti di velocità, le distanze dagli autoveicoli, e soprattutto, evitando distrazioni, a cominciare dagli smartphone. Clicca qui per visionare il sito di Autostrade per l’Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA