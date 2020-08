Traffico autostrade in tempo reale/ A1 Milano Napoli: coda 6 km a Terre di Canossa

Traffico in aumento in vista del weekend da controesodo. Nella giornata di oggi, venerdì 21 agosto, il traffico è da bollino giallo, mentre domani diventerà rosso. Previsto un aumento dei flussi veicolari sulle principali autostrade e strade extra urbane. Non mancano già le code, come quelle segnalate da Autostrade per l’Italia. Ce n’è una a tratti tra Firenze Scandicci e Bivio A1 Variante; intenso invece il traffico con coda su Bivio A1-A22 Brennero Modena provenendo da Bologna verso Brennero. Una coda di 6 chilometri è stata registrata invece tra Terre di Canossa-Campegine e Fidenza a causa di un incidente. Spostiamoci sull’A3 con il traffico bloccato tra San Giorgio a Cremano e San Giorgio-Ponticelli per incidente. Si è quindi creata una coda tra lo svincolo Portici Sud e San Giorgio a Cremano. Traffico intenso e rallentato anche sull’A14 Bologna Taranto, in particolare tra Imola e Bologna San Lazzaro. Sull’A30 Caserta-Salerno invece coda di un chilometro tra Nola e Bivio A30/A1 Milano-Napoli per traffico congestionato.

TRAFFICO AUTOSTRADE: AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Visto che il prossimo weekend è uno dei momenti clou del controesodo, il consiglio è di restare informati sul traffico. Ci sono le consuete fonti radio, come Rai Isoradio e RTL traffico 102.5, ma potete usufruire anche del call center telefonico (Autostrade per l’Italia 840042121; CCISS 1518). In questa fase di rientro dopo le vacanze può risultare utile anche il sito di Autostrade per l’Italia, raggiungibile anche con lo smartphone. Troverete la mappa interattiva con tutte le situazioni di criticità e avvisi su cantieri, chiusure di tratti e scorte della Polizia Stradale per trasporti eccezionali o problematiche locali. Ma potete trovare anche condizioni meteo e avvisi di mancanza carburanti nelle aree di servizio, oltre che di incendi nei pressi della sede viaria. Disponibile anche l’applicazione VAI di Anas con i “flussi di traffico” sulle strade e le autostrade gestite appunto da Anas, insieme alle indicazioni e segnalazioni su lavori in corso, ordinanze sul traffico e localizzazione di farmacie e ospedali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA