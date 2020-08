Traffico autostrade in tempo reale: bollino nero/ 6 km di coda sull’A22 a Carpi

Inizia oggi l’ultimo weekend di esodo estivo nonché la due giorni di maggior traffico in assoluto sulle autostrade italiane. Oggi, sabato 8 agosto, e domani 9 agosto, sarà infatti una doppia giornata da bollino nero, e il traffico sostenuto che si sta verificando sulle principali arterie del Belpaese, ne è una conferma. Mentre vi scriviamo la situazione più critica resta senza dubbio quella dello snodo sull’autostrada A22 Brennero-Modena al chilometro 307.4 in direzione sud, dove vi sono ben 6 chilometri di coda per traffico intenso fra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli. E’ il classico punto cruciale dove i viaggiatori provenienti da Austria e Germania si immettono nell’autostrada che porta alle località adriatiche. Sono invece tre i chilometri di coda sull’Autostrada A12 Genova-Roma, al km 22.8 in direzione Rosignano fra Recco e Chiavari causa lavori in corso, e sempre 3 sono i km di coda segnalati al momento dal sito di Autostrade per l’Italia sull’autostrada A27 Venezia-Belluno, al km 77.2 in direzione Alemagna fra lo svincolo di Belluno e il Bivio A27/SS 51 Alemagna, altro snodo cruciale.

TRAFFICO AUTOSTRADE IN TEMPO REALE: RALLENTAMENTI E CODE IN TUTTA ITALIA

Proseguiamo il nostro aggiornamento sul traffico in tempo reale con la situazione dell’autostrada A1 Milano-Napoli al km 735 in quel di Caserta, direzione Napoli, dove vengono segnalati tre chilometri di coda per traffico congestionato tra Caserta Nord e Bivio A1/A30 Caserta-Salerno. E ancora, tre chilometri di coda per traffico intenso sull’autostrada A30 Caserta-Salerno, in direzione Salerno, fra Mercato San Severino e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino. Altra situazione caotica sull’Autostrada A14 Bologna-Taranto, all’altezza di Rimini in direzione nord, verso il capoluogo emiliano, dove si segnalano due chilometri di coda fra Rimini sud e Valle Del Rubicone per un incidente. Infine, segnaliamo due chilometri di coda sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, al km 88 in direzione Canosa, fra Grottaminarda e Vallata, per lavori in corso. Appuntamento a breve per un nuovo aggiornamento sulla situazione. Qui il link del sito di Autostrade



