Quella di oggi, come previsto, è una giornata di forte traffico sulle autostrade italiane, a causa dell'esodo in corso: ecco la situazione in tempo reale

Andiamo a fare il punto sul traffico in tempo reale sulle autostrade in questo sabato 2 agosto 2025, il primo da Bollino Nero di questa estate 2025. Dopo lo scorso weekend, l’ultimo di luglio, il primo di agosto si apre con una nuova super ondata di viaggiatori, pronti a raggiungere le località di villeggiature più note, a cominciare dalla Liguria, la Toscana, ma anche la Riviera Romagnola, il Veneto, quindi la Puglia e via discorrendo. Si calcola che siano più di 13 milioni gli italiani in viaggio, un numero che giunge dopo che a luglio sono stati quasi 235 milioni gli spostamenti di autoveicoli registrati, come riferisce RaiNews.

La mattina di oggi, 2 agosto 2025, sarà decisamente la più critica visto che saranno molti coloro che si sposteranno in particolare verso il mare, per vivere i classici 15 giorni di vacanza, quindi fino al 17 agosto, comprendendo anche la festività di Ferragosto. Vediamo quindi le situazioni al momento più critiche, aiutandoci con il sito di Autostrade, a cominciare dall’A1, Milano Napoli, dove si registrano code a tratti in direzione Milano fra Calenzano e Bivio A1-Variante. Coda anche all’allacciamento A1/A22 sempre in direzione Milano, per andare verso il Brennero.

Fra Reggio Emilia e Bologna si registra un’altra situazione di traffico intenso fin dalle prime ore di oggi, mentre tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, in direzione Napoli, il traffico è rallentato a causa di lavori in corso. Stessa situazione fra Firenze Sud e Incisa-Reggello in direzione Napoli, mentre fra Orte e Magliano Sabina, sempre direzione Napoli, c’è una coda di un chilometro per incidente. Attenzione anche all’allacciamento A1/A30 dove si registra anche in questo caso un traffico molto intenso.

TRAFFICO AUTOSTRADE IN TEMPO REALE, IL PUNTO SULLE VARIE TRATTE

Per quanto riguarda invece l’autostrada A9, quella che dall’Italia porta in Svizzera, viene segnalata una coda per attraversamento dogana a Chiasso in direzione Svizzera. Code anche sulla Bologna-Taranto fra Bivio A14/A1 Milano-Napoli e Imola, con un tempo di percorrenza stimato in 67 minuti, quindi 33 minuti in più, traffico anche in questo caso registrato fin dal mattino. Code anche nelle Marche, fra Macerata e Lanciano in direzione sud con un tempo di percorrenza superiore di 58 minuti rispetto al normale. Traffico intenso fra l’allacciamento A14/A16 e Bari Nord in direzione Taranto, ed è molto intenso anche il traffico nel classico tratto di Bologna.

Sull’A23 Udine-Tarvisio traffico alla barriera di Ugovizza in entrata, oltre ad una coda i 3km fra Tarvisio Nord e Ugovizza. Code anche in Liguria, sull’A26, fra Masone e bivio A26/10, e si registrea traffico intenso anche sull’A30 Caserta in direzione Salerno all’altezza di Mercato San Severino. Anche chi va verso la Francia deve prevedere code, visto che l’attesa per il traforo del Monte Bianco è di un’ora e 45 minuti. Infine segnaliamo sull’A22 Brennero-Modena, traffico rallentato fra Verona Nord e Rovereto, ma anche fra Chiusa-Valgardena e Affi in direzione Modena.



TRAFFICO AUTOSTRADE IN TEMPO REALE, DOMANI SI REPLICA

Ricordiamo che quella di domani sarà un’altra giornata di traffico molto intenso sulle nostre autostrade con bollino rosso sempre in direzione sud, ma anche verso le frontiere. Inoltre è previsto traffico anche di ritorno verso le grandi città per via dei turisti “mordi e fuggi” che magari hanno trascorso solo un weekend al mare o solo la domenica, anche se il clima, soprattutto al centro e al nord in queste ore, non è di certo dei migliori.

Infine il consiglio di viaggiare sempre in sicurezza, rispettando prima di tutto i limiti di velocità e secondariamente di controllare la propria auto prima del viaggio, a cominciare da gomme e liquidi vari. Evitare inoltre di sovraccaricare il vostro mezzo e allacciate sempre le cinture di sicurezza: qualora doveste registrare sintomi di stanchezza, fermatevi a riposare prima di rimettervi in viaggio o se potete, chiedete il cambio a qualcuno.