Traffico autostrade in tempo reale, bollino nero oggi 9 agosto 2025: situazione particolarmente delicata, 13 milioni di vacanzieri in strada

Andiamo a fare il punto sul traffico sulle autostrade in questa giornata di oggi, sabato 9 agosto 2025, secondo “bollino nero” della stagione estiva 2025. Sono tantissimi, infatti, gli italiani che in queste ore si sono messi in viaggio, per un totale di ben 13 milioni di veicoli, tenendo conto anche della giornata di domani, domenica 10 agosto 2025, che invece sarà “solo” da bollino rosso.

Il traffico più intenso lo incontrerà chi si metterà in moto stamattina, così come domani mattina, mentre a partire da domani pomeriggio le autostrade saranno senza dubbio più libere. La giornata sarà calda in tutti i sensi, considerando che al traffico si accompagnerà anche un’ondata di calore che ha iniziato a farsi sentire già da ieri, venerdì 8 agosto 2025, e che oggi e domani si intensificherà ulteriormente. Tutti gli addetti ai lavori sono quindi pronti a intervenire in caso di particolari situazioni di blocco sulle autostrade, portando, ad esempio, bottigliette d’acqua in caso di soste molto prolungate.

L’unica città da bollino rosso per quanto riguarda il meteo sarà Firenze, ma al capoluogo toscano si accompagneranno altre 13 città da bollino arancione. Come per gli altri weekend “bollinati”, Anas ha fatto sapere di aver interrotto la gran parte dei cantieri, più dell’80%, per un totale di 1.392, in modo da liberare le strade e alleggerire le situazioni più critiche.

TRAFFICO AUTOSTRADE IN TEMPO RALE: LE SITUAZIONI PIU’ CAOTICHE

Vediamo, in questo momento in cui vi scriviamo, quali sono le situazioni più problematiche, secondo quanto riferito dal sito ufficiale di Autostrade per l’Italia. A1 Milano–Napoli: coda in uscita, in direzione nord, a Caianello. Code a tratti anche tra Firenze Scandicci e bivio A1–Variante per traffico intenso (+37 minuti di percorrenza). Coda su bivio A1/A22 Brennero–Modena per chi va verso il Brennero e tra Modena Sud e bivio A1/A22 in direzione nord. Code a tratti anche tra Basso Lodigiano e Fidenza, così come tra Reggio Emilia e Modena in direzione sud. Rallentamenti a Sasso Marconi e tra Firenze Sud e Incisa–Reggello (+11 minuti). Coda a tratti anche a Orvieto in direzione sud (+20 minuti), nonché tra bivio A1/A24 e Colleferro (+49 minuti). Attenzione alle code tra Ferentino e Ceprano e a Roma, tra San Cesario e bivio diramazione Roma Sud/A1 MI–NA. Infine, traffico tra bivio A1–Variante e Badia.

A4 Milano–Brescia: 1 km di coda verso Torino alla barriera di Milano Est. Code anche in uscita a Sesto San Giovanni (provenendo da Torino) e traffico intenso tra Cormano e Milano in direzione Trieste. A7 Serravalle–Genova: 1 km di coda tra Genova Ovest e Bolzaneto. Coda di 2 km verso Genova al km 4,2 vicino al bivio A12/A7. Abruzzo: 3 km di coda tra Pescara Nord e Pineto per incidente (+20 minuti). A Loreto, tratto fino a Vasto con traffico intenso e tempi di percorrenza superiori ai 290 minuti.

TRAFFICO AUTOSTRADE IN TEMPO RALE: CODE E CONSIGLI

Taranto: 1 km di coda in uscita alla barriera di Taranto Nord. A16: 3 km di coda tra Lacedonia e Candela in direzione Canosa. A23: 2 km di coda tra Tarvisio e Ugovizza e 1 km tra Pontebba e Tarvisio. A27: 1 km di coda a Belluno tra svincolo e bivio A27/SS 51 Alemagna. A30/Raccordo Salerno–Avellino: 2 km di coda in direzione Salerno tra Mercato San Severino e bivio A30/Raccordo. A22 Brennero–Modena: 4 km di coda tra Pegognaga e Mantova Nord per incidente. Al Monte Bianco si segnala un’ora di attesa, mentre alla barriera di Como–Chiasso, verso la Svizzera, si registrano code.

Come sempre, il consiglio è di viaggiare in totale sicurezza, controllando la vettura (in particolare la pressione delle gomme) ed evitando di sovraccaricarla, per non pregiudicarne la tenuta e aumentare i consumi. Tenere sempre le cinture di sicurezza allacciate, posizionare i bambini sui sedili posteriori e non utilizzare mai il telefono alla guida. Soprattutto, ai primi segnali di stanchezza, è meglio fermarsi e riposare, per poi proseguire il viaggio in piena forma.