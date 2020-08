Traffico autostrade in tempo reale: bollino rosso/ Esodo estivo, 7 km di coda sull’A1

Nuovo appuntamento quotidiano con l’aggiornamento sul traffico delle autostrade in tempo reale. Anche oggi, domenica 2 agosto, proseguirà il primo grande esodo estivo della stagione, in conclusione di questo weekend da bollino rosso. Al momento la situazione sembra tutto sommato tranquilla ad eccezione del tratto laziale dell’autostrada A1, Valmontone-Anagni, in direzione sud, verso Napoli, dove si registrano ben 7 chilometri di coda all’altezza del chilometro 589, per traffico. Più in giù, al km 600 ma in direzione Milano, 4 chilometri di coda fra Anagni e Colleferro per incidente: Aspi consiglia di entrare, per andare verso a Roma, a Colleferro, e si consiglia di uscire, se si procede verso Napoli, ad Anagni. Da segnalare traffico rallentato tra Modena sud e Bivio A1/A14 Bologna-Taranto, sempre sull’A1, per traffico intenso. In generale si consiglia di evitare di mettersi in viaggio nelle ore centrali della giornata, ma di anticipare, oppure, di viaggiare in serata.

TRAFFICO AUTOSTRADE IN TEMPO REALE, IERI CRITICITÀ IN LIGURIA E A PESCARA

Inoltre, è sempre bene controllare le condizioni del proprio veicolo prima di mettersi in moto, e durante il viaggio, mantenere le distanze di sicurezza dagli altri mezzi, non superare i limiti di velocità, allacciare le cinture, anche nei sedili posteriori, ed assicurare i bambini ai seggiolini. Si ricorda che è assolutamente vietato rispondere al telefono mentre si guida, e si consiglia di fare soste frequenti per i lunghi viaggi, e di fermarsi ai primi cenni di sonnolenza. La giornata di ieri è stata una giornata di passione in numerose tratte autostradali d’Italia, in particolare in Liguria, dove i disagi vanno avanti ormai da settimane, e dove si sono verificati ingorghi chilometrici. Situazione di forte criticità anche sull’A14, nei pressi di Pescara, a causa di un ragazzo che ha minacciato di gettarsi dal viadotto Cerrano. Appuntamento nel corso la mattinata per un nuovo aggiornamento sul traffico in tempo reale, nel frattempo, cliccando qui, potrete rimanere aggiornati con il sito di Aspi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA