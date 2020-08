Traffico autostrade in tempo reale, esodo estivo/ Bollino rosso: code in Liguria

Andiamo a scoprire la situazione del traffico sulle autostrade italiane in tempo reale. A partire dalla giornata di oggi, sabato 1 agosto, fino a domani, domenica 2, il traffico sarà da bollino rosso sulla rete del Belpaese, visto che scatterà il primo grande esodo estivo della stagione. Molti infatti gli italiani che cominceranno le vacanze proprio in queste ore, e nonostante la crisi economica causata dall’epidemia di coronavirus, e quella sanitaria, sono diverse le località di mare, soprattutto in Emilia Romagna e in Puglia, andate esaurite. Al momento la situazione più critica, come riferisce il sito di Autostrade per l’Italia, la troviamo sull’autostrada A 26, in Liguria, di preciso al chilometro 29.9 in direzione Genova Voltri dove si registrano ben 6 chilometri di coda fra Ovada e Masone per i soliti lavori in corso. Sono invece due i km di coda registrati sull’A22 Brennero-Modena in direzione sud, fra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli, zona dove le due tratte autostradali si intersecano. Clicca qui per visualizzare il sito di Autostrade

TRAFFICO AUTOSTRADE IN TEMPO REALE, UN KM DI CODA SULL’A7

Sulla A7 Milano-Genova, invece, si segnala un chilometro di coda al km 88.6, in direzione del capoluogo ligure fra Vignole Borbera e Isola del Cantone per lavori in corso, con la situazione ligure che si conferma quindi decisamente delicata. In generale la situazione delle autostrade italiane racconta di traffico sostenuto verso tutte le località marittime, a cominciare dall’A1 Milano-Bologna, dove si segnalano diverse criticità all’altezza di Parma, nonché nel capoluogo regionale, e più a sud a Imola. Situazione tutto sommato positiva al sud Italia, dove per il momento non si segnalano particolari ingorghi, anche se non è da escludere che il quadro possa peggiorare nel corso della giornata. Ricordiamo ovviamente i soliti consigli delle autorità, controllare il proprio mezzo prima di mettersi in viaggio, evitare di guidare se si è stanchi, e soprattutto, effettuare diverse soste in caso di lunghe tratte. Appuntamento alle prossime ore per un nuovo aggiornamento sulla situazione traffico.



