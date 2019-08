Traffico autostrade oggi 4 agosto 2019/ Previsioni viabilità: esodo da bollino rosso

Lunghe code e traffico intenso sulle autostrade italiane. È quello che bisogna aspettarsi anche oggi, domenica 4 agosto 2019, per via del maxi esodo estivo. Il weekend è da bollino rosso sulle strade, del resto siamo arrivati ad uno dei fine settimana più critici dell’anno. Le previsioni hanno parlato di grandi partenze per le vacanze, e solo il weekend di Ferragosto si preannuncia peggiore. E infatti le lunghe code non sono mancate ieri, ma oggi c’è pure lo sciopero dei casellanti a complicare le cose. Se diamo uno sguardo al consueto calendario dei bollini che viene compilato dalla Polizia stradale, allora c’è bollino rosso per la mattinata di oggi. E questo vuol dire che è previsto traffico intenso con possibile criticità. Si passerà al bollino giallo per il pomeriggio, che vuol dire “semplicemente” traffico intenso. Confermato il giallo per la mattinata di lunedì 5 agosto, mentre si retrocede al verde per il pomeriggio. La situazione sarà tranquilla per il resto della settimana, fino al weekend quando il max esodo raggiungerà il suo culmine.

TRAFFICO AUTOSTRADE OGGI 4 AGOSTO 2019, PREVISIONI VIABILITÀ

Sono già in aumento i flussi veicolari in uscita dalle grandi città del nord per i movimenti verso il sud Italia e l’arco alpino del nord-est. Ieri mattina ad esempio sono stati registrati rallentamenti significativi sull’A1 da Milano sud fino a Fidenza e sulla A1 tra Valdichiana e Orvieto, con code che hanno raggiunto in quest’ultimo tratto i 17 km. Ma Viabilità Italia è pronta a monitorare il traffico sulle autostrade per garantire la tempestiva gestione di eventuali situazioni di gravi criticità della circolazione. Si ricorda allora che dalle 7 fino alle ore 22 riprende il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. Possono circolare solo i veicoli commerciali autorizzati e quelli che fruiscono di particolari deroghe circa l’inizio o il termine del divieto. Cosa bisogna fare per restare aggiornati sul traffico autostrade in tempo reale? Si può utilizzare il numero gratuito 1518, in alternativa c’è l’applicazione iCCISS per iPhone o il canale Twitter del CCISS. Chi si mette alla guida può usufruire anche delle trasmissioni di Isoradio, ma ci sono anche i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio Rai e sul Televideo Rai.

