Traffico autostrade, previsioni 1° weekend agosto/ Bollino nero e sciopero caselli

Il primo weekend di agosto si avvicina ma già da oggi il traffico sulle Autostrade si fa ingente con tanti che, dove possibili, cercano di anticipare il grande esodo estivo che si prospetta tra il 3 e il 5 agosto 2019: dopo le “prove ufficiali” viste lo scorso weekend, nel fine settimana che si avvicino il bollettino traffico vede giorni da bollino rosso e nero, con Polizia Stradale e Anas che hanno definito il weekend 3-4 agosto come il peggiore dell’anno su tutte le Autostrade italiane. A complicare ulteriormente la situazione ci si è messo lo sciopero dei casellanti ai varchi che renderanno il pagamento in contanti praticamente impossibile, canalizzando dunque tutto il traffico sui caselli di Telepass e carte prepagate/bancomat (con evidente conseguente rischio ingorgo presso i punti nevralgici più sensibili). Il traffico però è già “bollente” in questo pomeriggio di primo giorno d’agosto, con la speranza che in questi giorni non si ripeta quanto avvenuto due giorni fa con il devastante incidente tra 3 camion in quel di Bologna che oltre a generare morti e panico ha causato oltre 8 ore di incubo in Emilia tanto sull’A14 quanto su Tangenziale e A1. Secondo il bollettino traffico di ASPI, si segnalano sulla A10 nel tratto Varazze-Albisola in direzione Ventimiglia ben 4 km di coda per incidente, mentre sull’A1 Valdarno-Arezzo in direzione Napoli è segnalato forte rallentamento traffico per materiali dispersi da tir. Fortissimo disagio per il traffico verso la Francia sull’A5 tra Courmayeur e Chamonix al confine italo-francese.

PREVISIONI TRAFFICO AUTOSTRADE 3-4 AGOSTO

È però per la giornata di domani e per il trittico sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 agosto che si prospettata la situazione peggiore sulle Autostrade d’Italia: il bollino giallo previsto per oggi si trasforma in rosso per la giornata di domani venerdì 2 agosto, nonché nero per tutto sabato e domenica (lunedì ritorna rosso, con criticità comunque segnalate in tutti gli snodi principali verso le mete di vacanza). Come se non bastasse, lo sciopero dei caselli purtroppo è stato confermato proprio questo pomeriggio: dopo dopo due giorni e mezzo di “non stop”, le trattative per il rinnovo del contratto dei lavoratori delle autostrade e dei trafori si sono interrotte. Secondo quanto riferito dall’Ansa, lo sciopero “a singhiozzo” previsto tra il 4 e il 5 agosto prossimo avverrà senza revoche. «Dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 4 e dalle 22 di domenica 4 alle 2 di lunedì 5 si fermeranno gli addetti all’esazione ai caselli e il personale turnista non sottoposto alla regolamentazione dello sciopero. Stop al personale impiegato con turni sfalsati e spezzati nelle ultime 4 ore della prestazione mentre il personale tecnico e amministrativo si fermerà le prime 4 ore del proprio turno di lunedì 5 agosto», hanno sentenziato Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Trasporti. Dallo sciopero resta escluso tutto il personale sottoposto alla legge sullo sciopero ed alla regolamentazione provvisoria del settore, ma i disagi sulle Autostrade ci saranno e potrebbero non essere “minimi”. Purtroppo per gli utenti, lo sciopero delle autostrade non vuol dire “non si paga il casello”, bensì un effetto ancor peggiore visto che i casellanti potranno deviare il traffico della esenzione “cash” verso le corsie di carte prepagate (chi invece avrà il Telepass non avrà problemi in prossimità del casello, ma dovrà sorbirsi la probabile coda nell’avvicinarsi ai chilometri appena prima il varco autostradale). Ulteriore spauracchio per i vacanzieri: la giornata di domenica è prevista a bollino rosso anche per le temperature che torneranno sopra i trenta gradi.

