Il traffico sulle autostrade, al via il primo esodo estivo della stagione, con più di 13 milioni di italiani che si metteranno in viaggio

Scatta oggi, venerdì 25 luglio 2025, il primo grande esodo estivo e di conseguenza arrivano i primi “bollini” della stagione 2025. Il pomeriggio di oggi, ma anche la mattinata di domani, sabato 26 luglio 2025, e il pomeriggio di domenica, 27 luglio, saranno le tre giornate più critiche di questo weekend, anche se non sono state bollinate di nero, il grado “di allerta” più elevato, ma di rosso. In totale si stima che saranno circa 13 milioni le persone che si metteranno in viaggio per iniziare ufficialmente le vacanze estive, e fra di loro vi saranno anche i turisti “mordi e fuggi” che concluso il weekend torneranno in città.

In ogni caso saranno tre giorni di grande traffico su tutta la rete autostradale di conseguenza si consiglia di evitare di partire nelle fasce orarie di cui sopra, ovviamente se si può modificare la propria partenza. Tutti gli altri dovranno mettersi l’anima in pace e mettere in preventivo forti ritardi rispetto alla tabella di marcia.

Ma quali saranno le tratte più complicate? Ovviamente quelle che da Milano portano alle città balneari, a cominciare da chi dovrà raggiungere il mar Adriatico, con particolare attenzione agli snodi di Parma e Bologna, ma anche chi vorrà recarsi sul lago di Garda e in Veneto, quindi con possibile traffico congestionato fra Brescia, Verona e Venezia.

PRIMO ESODO ESTIVO, LE TRATTE PIU’ TRAFFICATE

Attenzione anche a chi vorrà raggiungere la Liguria, fra le autostrade tipicamente più “complicate”, mentre andando verso il Tirreno ci potrebbe essere qualche problema per coloro che dovranno raggiungere le località marittime della Toscana. In generale tutte le tratte più battute saranno a rischio di conseguenza sarà fondamentale viaggiare in maniera sicura, con un controllo alla propria auto a cominciare dalle gomme, evitando inoltre di sovraccaricare troppo il veicolo.

Attenzione anche a coloro che vorranno raggiungere la Francia ma anche la Croazia o il Brennero, mentre al sud le autostrade più a rischio saranno quella del Mediterraneo, ma anche la Palermo-Catania, la 131 della Sardegna e le statali Jonica e Tirrena Inferiore in Calabria. Vi ricordiamo infine che i giorni del 2 e del 9 agosto saranno gli unici da bollino nero della stagione.