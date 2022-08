Traffico autostrade tempo reale Ferragosto 15 agosto 2022/ Giornata da bollino giallo

TRAFFICO AUTOSTRADE A FERRAGOSTO 2022: QUANDO METTERSI IN VIAGGIO?

Non dovrebbe creare particolari problemi all’utenza il traffico sulle autostrade nella giornata di Ferragosto. Oggi, lunedì 15 agosto 2022, infatti, secondo il calendario ANAS è previsto bollino giallo, tonalità cromatica che nella gerarchia dei colori legati alla viabilità rappresenta la terza “meno grave”, alle spalle del bollino rosso e di quello nero. Ciononostante, non va comunque dimenticata l’importanza di avere una guida estremamente prudente, anche e soprattutto in caso di condizioni meteorologiche avverse; infatti, dalla tarda mattinata di lunedì 15 agosto 2022, e per le successive 12-18 ore, si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale localmente intenso, su Toscana, Umbria, Marche e Lazio, specie sui settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Ricordiamo altresì che dalle 7 alle 22 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti in autostrada e che le informazioni sul traffico a Ferragosto sono inoltre disponibili sui seguenti canali: – VAI (Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilità/vai; – app “VAI” di Anas, scaricabile gratuitamente in “App store” e in “Play store”; – CCISS Viaggiare Informati del ministero delle Infrastrutture, al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico; -numero unico 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore H24 e avere informazioni sulla viabilità oppure, digitando il tasto cinque, per avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete durante il fine settimana.

TRAFFICO FERRAGOSTO 2022, SITUAZIONE AUTOSTRADE LIVE: LE PREVISIONI DI ANAS

Come preannunciato da ANAS nei giorni scorsi, anche a Ferragosto il traffico riguarderà i principali itinerari turistici, elencati in questo preciso ordine sul portale ufficiale dell’azienda: la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l’itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Per quanto concerne la porzione settentrionale del Paese, non vanno dimenticati “i raccordi autostradali RA13 e RA14 in Friuli Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle d’Aosta, la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto”.











