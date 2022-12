Traffico autostrade tempo reale Ponte Immacolata/ Code a Modena, Chiasso e Rimini

Traffico congestionato sulle autostrade italiane per il Ponte dell’Immacolata di oggi, 8 dicembre, dai milanesi cominciato già dalla giornata di ieri. Le previsioni parlano di 11 milioni di italiani in viaggio verso le località di villeggiatura, che siano montagna, mare o città d’arte, e al momento la situazione segnala diverse code in tutta Italia, anche se nessuna situazione di elevata criticità. Stando a quanto riferisce il sito di Autostrade per l’Italia in tempo reale, sono segnalare code lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, in direzione del capoluogo lombardo, precisamente a Modena, al chilometro 155.3 fra su Bivio A1/A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero per traffico intenso.

Traffico treni e autostrade a Pesaro e nelle Marche/ Convogli bloccati ad Ancona

Code anche al km 156.3 sempre in direzione Milano Modena Nord e Bivio A1/A22 Brennero-Modena per traffico intenso. Code si registrano anche sull’autostrada A9 Lainate-Como Chiasso in direzione Svizzera, precisamente al chilometro 41.2 fra Lago di Como e Chiasso Uscita Merci per operazioni doganali. La situazione traffico in tempo reale delle autostrade italiane segnala anche diversi automobilisti sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, in direzione della città pugliese, precisamente al chilometro 128, fra Rimini sud e Riccione per un incidente.

Assalto a portavalori: paura sull'A14/ Mezzi in fiamme sull'Autostrada Adriatica, ma…

TRAFFICO AUTOSTRADE TEMPO REALE IMMACOLATA: TRAFFICO INTENSO AL BRENNERO

Da segnalare anche code e attesa al traforo del Monte Bianco, in corrispondenza del Piazzale Italiano verso Chamonix, con un’attesa di circa 30 minuti se dall’Italia si vuole entrare in Francia. Infine, il sito di autostrade per l’Italia, fotografando il traffico in tempo reale delle principale tratte del nostro Paese, segnala traffico intenso e rallentato sull’A22 Brennero-Modena in direzione del Brennero, al chilometro 225.8 fra Verona Nord e Trento Sud per traffico intenso.

Le previsioni, secondo gli addetti ai lavori, sono da Bollino Nero, e la maggior congestione di veicoli potrebbe verificarsi proprio al Brennero dove comunque al momento non sono segnalate situazioni di elevata criticità. Chi volesse può consultare il traffico delle autostrade direttamente dal sito di Aspi cliccando su questo indirizzo.

Codice della strada/ Ecco le 5 infrazioni da evitare per non avere multe salatissime

© RIPRODUZIONE RISERVATA