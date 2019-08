Traffico autostrade, bollino nero per esodo Ferragosto/ Coda di 8 km sulla A1

Traffico congestionate sulle autostrade italiane in questo secondo weekend di agosto che vedrà milioni di italiani in partenza per le ferie di Ferragosto. In questo momento, come riportato dal portale di Autostrade per l’Italia, la situazione più complicata si registra sulla A1 Bologna-Milano, al km 295 in direzione Napoli. Un incidente ha infatti causato una coda di 8 km tra Bivio A1/A11 Firenze-Pisa Nord e Firenze Impruneta. Coda lunga 7 km invece sulla A9 Lainate-Como procedendo verso la Svizzera: dove la fila tra Como Centro e Chiasso si è formata per l’attraversamento della dogana. Code a tratti anche tra Pescara Ovest e Lanciano: sulla A14 Ancona-Bari, al km 413 verso Taranto, a causa del traffico intenso. Stando insomma alle notizie che arrivano in questo primo scorcio di mattinata c’è da attendersi una giornata da previsioni, ovvero da bollino nero. (agg. di Dario D’Angelo)

TRAFFICO AUTOSTRADE: BOLLINO NERO PER ESODO FERRAGOSTO

Traffico Autostrade, l’esodo per Ferragosto non lascia spazio a dubbi: sarà un weekend da bollino nero. Le previsioni per oggi, 10 agosto, e domani, domenica 11 agosto, non sono delle migliori per chi si mette/metterà in macchina per partire per le vacanze: in queste ore il traffico si intensificherà esponenzialmente per l’arrivo di Ferragosto: ieri sono state registrate le prime code già dal mattino con un bollino rosso, situazione migliorata nel pomeriggio. Ma, come dicevamo, tra oggi e domani è previsto il grosso del traffico: il bollino passerà nel primo pomeriggio dal rosso al nero, con code chilometriche su molte strade. Lo stesso discorso per quanto riguarda la giornata di domani, con una situazione migliore nel pomeriggio: Motori Online sottolinea che potrebbe già tornare il bollino verde. Buone notizie per quanto riguarda il meteo: il cielo sarà sereno in gran parte dell’Italia.

TRAFFICO AUTOSTRADE OGGI E DOMANI, WEEKEND DA BOLLINO NERO

Come riportato dai colleghi de Il Resto del Carlino, sono state registrate le prime code dal mattino sulla A1 Milano-Napoli, con particolare intensità nel tratto che va dal capoluogo lombardo a Parma: il momento più critico è previsto dalla tarda mattinata fino a metà pomeriggio. Atteso un traffico notevole anche sulla tangenziale di Bologna in entrambe le direzioni, con particolare attenzione al raccordo di Casalecchio. Le situazioni più critiche, come facile immaginare, sono quell in uscita dalle grandi città del nord: come evidenzia il Corriere della Sera,sulla A7 code a tratti verso Genova nel tratto ligure, mentre sulla A12 sono stati registrati ben sei chilometri di coda per un incidente in direzione Genova. Traffico intenso sulla A14 Bologna-Taranto, particolarmente delicata la situazione nella zona di Imola. Non si hanno notizie di incidenti gravi al momento: vi terremo aggiornati nel corso delle prossime ore sulla situazione traffico Autostrade.



