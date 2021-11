Traffico ferroviario bloccato per incidente viadotto A15/ Lista treni cancellati

Il traffico ferroviario locale e interregionale è bloccato a causa dell’incidente al viadotto A15, durante il quale un minibus per disabili è precipitato tra i binari, provocando la morte di un diciassettenne. La linea Bologna-Piacenza in base a quanto riportato da Il Gazzettino è interrotta nel tratto tra Fidenza e Parma, ma i disagi riguardano anche altre tratte. Gli unici traffici non coinvolti dai disagi sono quelli sull’AutoCisa e quelli dell’alta velocità, dato che quest’ultimo in particolare ha binari dedicati. La riprogrammazione dell’offerta è ad ogni modo in corso. È attivo il servizio bus sostitutivo.

Le tratte cancellata nel pomeriggio in base a quanto annuncia TrenItalia sono due: R 2472 Parma (14:15) – Milano Centrale (15:45) e R 2473 Milano Centrale (16:15) – Parma (17:43). I treni che avrebbero dovuto attraversare la tratta tra Fidenza e Parma, che è ancora interrotta in virtù delle operazioni di assistenza medica, dei Vigili del Fuoco e dei tecnici, sono stati parzialmente cancellati. Questa la lista: RV 3912 Rimini (10:41) – Piacenza (14:10): limitato a Parma (13:31); RV 3914 Ancona (10:45) – Piacenza (15:10): limitato a Parma (14:31); RV 3927 Piacenza (13:45) – Pesaro (17:37): origine da Parma (14:27); RV 2474 Bologna Centrale (13:50) – Milano Centrale (16:45): origine da Fidenza (15:24); RV 3929 Piacenza (14:49) – Ancona (19:22): origine da Parma (15:27); RV 3931 Piacenza (15:49) – Ancona (20:20): origine da Parma (16:27); RV 2478 Bologna Centrale (15:50) – Milano Centrale (18:45): origine da Fidenza (17:26); R 2465 Milano Centrale (12:15) – Parma (13:43): limitato a Fidenza (13:26).

Traffico ferroviario bloccato per incidente viadotto A15: i treni coinvolti

I treni coinvolti nel blocco del traffico ferroviario causato dall’incidente al viadotto 15 sono dunque numerosi. Tra questi anche RV 3920 Rimini (14:41) – Piacenza (18:10); RV 2471 Milano Centrale (15:20) – Bologna Centrale (18:10); RV 3935 Piacenza (16:49) – Ancona (21:16); RV 3937 Piacenza (17:49) – Rimini (21:12); R 18033 Salsomaggiore Terme (15:29) – Parma (15:52); R 18034 Parma (16:00) – Salsomaggiore Terme (16:24); R 3933 Piacenza (16:33) – Bologna Centrale (18:20); R 2480 Parma (18:15) – Milano Centrale (19:45).

TrenItalia inoltre ha comunicato queste ulteriori modifiche nelle tratte: il treno FA 8820 Taranto (9:16) – Milano Centrale (17:54) oggi non ferma Reggio Emilia e Parma, effettua fermata a Reggio Emilia AV; il treno FA 8824 Lecce (10:06) – Milano Centrale (18:55) oggi non ferma Reggio Emilia, Parma e Fidenza, effettua fermata a Reggio Emilia AV; il treno FA 8813 Milano Centrale (14:05) – Lecce (22:53) oggi non ferma a Parma e Reggio Emilia, effettua fermata a Reggio Emilia AV; il treno FA 8819 Milano Centrale (16:05) – Bari Centrale (23:36) oggi non ferma a Parma e Reggio Emilia, effettua fermata a Reggio Emilia AV; il treno FB 8814 Lecce (6:06) – Milano Centrale (15:25) oggi è cancellato tra Parma (14:05) e Fidenza (14:18); il treno FB 8811 Milano Centrale (12:35) – Lecce (21:50) oggi è cancellato tra Fidenza (13:38) e Reggio Emilia (14:08); il treno IC 590 Napoli Centrale (10:31) – Milano Centrale (19:40) oggi è limitato a Bologna Centrale (17:02); il treno IC 597 Milano Centrale (14:48) – Napoli Centrale (23:30) oggi ha origine da Bologna Centrale (17:02); Il treno IC 613 Milano Centrale (15:05) – Pescara (22:05) oggi ha origine da Bologna Centrale (17:58). Per qualsiasi aggiornamento sul servizio è possibile consultare il sito ufficiale.



