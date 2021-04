Traffico Pasqua 2021: autostrade in tempo reale/ Viabilità, controlli e limitazioni

TRAFFICO PASQUA 2021: COME CONSULTARE IL BOLLETTINO DI AUTOSTRADE

Arriva Pasqua 2021 ma anche quest’anno per gli italiani sarà blindata. Il governo ha infatti stabilito la zona rossa in tutto il Paese ed imposto limitazioni anche in merito agli spostamenti. Ricordiamo tuttavia che saranno come sempre consentiti quelli legati ad esigenze di natura lavorativa o di salute. Il traffico nelle autostrade, dunque, quasi certamente non rappresenterà un grosso problema. Indubbiamente è difficile fare previsioni di traffico proprio alla luce dell’attuale situazione. Le autostrade, come anticipato nei giorni precedenti, saranno sottoposte a controlli serratissimi come accaduto per lo scorso Natale.

Jessye De Silva “Basta distinguere voci maschili e femminili”/ “E' colpa dei bianchi”

Arterie stradali e autostradali, dunque, vedranno l’intensa attività di vigilanza che sarà ulteriormente potenziata in tutte le località in cui si trovano obiettivi sensibili. L’obiettivo è ovviamente quello di verificare il rispetto delle misure di contenimento del contagio attualmente vigenti anche alla luce dei divieti per gli spostamenti. In merito alle previsioni sul traffico, come sempre lo strumento valido per tenere sotto controllo la situazione in tempo reale legata alla viabilità con i bollettini aggiornati sarà il portale ufficiale di Autostrade per l’Italia, dove costantemente vengono fornite le informazioni legate a possibili code e rallentamenti dovuti a incidenti, con messaggi di allerta visibili sin dalla home del sito e previsioni.

Barista arrestato, indebitato per il lockdown si dà allo spaccio/ "Ero disperato!"

TRAFFICO PASQUA 2021: AUTOSTRADE IN TEMPO REALE, TRA CONTROLLI E LIMITAZIONI

Quella che andremo a vivere sarà una Pasqua abbastanza limitata sul piano degli spostamenti. Tuttavia restano garantiti alcuni spostamenti al di fuori della propria Regione per alcuni validi motivi, come il ritorno presso la propria residenza. Non mancheranno dunque gli italiani che potrebbero decidere di mettersi in viaggio muniti di adeguata autocertificazione che potrebbero incrementare il traffico su strade ed autostrade. Viasuisse, la società che fornisce informazioni sul traffico in Svizzera, ha già anticipato che la situazione sarà decisamente più tranquilla per questa Pasqua 2021 dal momento che in tanti non si recheranno in Italia. “A causa dell’inasprimento delle misure anti-COVID 19 in Italia, Viasuisse si aspetta meno viaggiatori dalla Germania e dai Paesi Bassi”, ha fatto sapere in merito Corriere del Ticino. La situazione di pandemia, dunque, ha modificato anche le abitudini degli italiani, da sempre propensi a festeggiare le giornate di festività pasquali con gite fuori porta ma quest’anno destinate a ridursi a brevi e limitate (nel numero) riunioni familiari all’insegna del mantenimento delle distanze e del rispetto delle regole.

LEGGI ANCHE:

LETTERA DAL CARCERE/ “Pasqua senza Messa: anche Dio ci ha abbandonati?”

© RIPRODUZIONE RISERVATA