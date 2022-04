Traffico Pasqua 2022 Autostrade tempo reale/ Bollettino oggi: coda 22 km al Gottardo

L’Italia si prepara per il ponte di Pasqua 2022. Lo si evince dal forte aumento di traffico nelle autostrade a partire dalla giornata di oggi, venerdì 15 aprile 2022. Milioni di italiani si stanno mettendo in viaggio per raggiungere altre mete per le vacanze pasquali. Secondo Autostrade per l’Italia, che monitora la situazione sulla propria rete in tempo reale, i primi disagi sono cominciati nelle prime ore dopo pranzo, ma il traffico sostenuto continuerà per tutta la giornata di domani, in particolare nella mattinata di sabato 16 aprile, con lievi diminuzioni a partire dal primo pomeriggio.

In particolare, la circolazione domani mattina sarà sostenuta “soprattutto in uscita dai grandi centri urbani e lungo le principali direttrici che da Nord conducono alle località del Sud, come la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto“. Le autostrade dove è previsto il maggior flusso di automobilisti sono la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto. Monitorata anche la A14, sotto osservazione pure l’A22 del Brennero, su cui proseguiranno alcuni cantieri, come quello sull’A1 tra Ponzano Romano e il bivio con la Diramazione di Roma Nord, in corrispondenza del viadotto San Giuliano.

TRAFFICO PASQUA 2022: CODA AL GOTTARDO E MONTE BIANCO

Alle ore 13 di oggi c’è stata una vera e propria “ondata” dalla Svizzera. Una coda si è formata all’ingresso del tunnel del Gottardo: erano turisti che dal Nord Europa si spostavano verso l’Italia. Un “serpentone” di auto incolonnate che ha raggiunto anche i 22 chilometri di lunghezza. Il servizio di informazioni sul traffico elvetico ha calcolato che i tempi di attesa per entrare nel tunnel hanno raggiunto anche le 4 ore. Il traforo si trova lungo la A2 svizzera in direzione Italia e il valico di Como-Chiasso.

Come accaduto ieri, la polizia svizzera ha suggerito di seguire percorsi alternativi in particolare tramite il tunnel di San Bernardino, ma anche questa direttrice si è gradualmente congestionata. Si sono formati intasamenti anche all’ingresso del tunnel del Monte Bianco, lato francese: l’attesa è stata di 2 ore e 15 minuti, secondo quanto riportato da Autostrade per l’Italia. Su tutta la rete oggi è segnalato il bollino nero, altrettanto avverrà lunedì in occasione dei rientri. Nel frattempo sono scattate le limitazioni al traffico dei mezzi pesanti per tutto il ponte di Pasqua 2022.











