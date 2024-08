Scoperto giro di traffico sessuale che coinvolgeva anche minorenni alla manifestazione Comic-Con a San Diego, in California. Il più importante festival annuale dedicato al mondo dei fumetti e cartoni animati. Alcuni agenti sotto copertura, inviati all’evento per monitorare la situazione sono riusciti a salvare le vittime, tra le quali anche una ragazza di 16 anni, che stavano per essere coinvolte in atti illegali di prostituzione. La notizia è stata riportata dal sito web InsiderPaper, che ha anche pubblicato le dichiarazioni del procuratore generale della California, che ha sottolineato come, manifestazioni del genere, che richiamano più di 135mila visitatori al giorno, rappresentano un’ottima opportunità di guadagno per i criminali e i trafficanti di esseri umani.

In particolare per lo sfruttamento della prostituzione minorile. Per arrivare all’arresto con accusa di traffico sessuale, le forze dell’ordine avevano pubblicato prima dell’inizio del festival Comic-Con, alcuni annunci online, nei quali si offrivano prestazioni sessuali a pagamento. In questo modo sono riusciti ad individuare i potenziali acquirenti dei servizi proposti.

Arrestate 14 persone al Comic-Con in California con l’accusa di traffico sessuale che coinvolgeva minorenni

Arrestate 14 persone con l’accusa di traffico sessuale di minori al festival dei fumetti Comic-Con in California. Gli agenti sotto copertura sono riusciti anche a salvare 10 vittime, tra le quali anche una sedicenne che stavano per essere costrette a prostituirsi in alcuni hotel della zona. In base all’inchiesta, i clienti erano stati trovati tramite annunci online che proponevano questo tipo di servizio abbinato all’ingresso alla manifestazione. Come ha affermato il procuratore generale Rob Bonta infatti, è abbastanza comune che i criminali si servano di questi eventi per trovare ragazzi da sfruttare a fini sessuali.

“Purtroppo, i trafficanti di sesso sfruttano eventi su larga scala come il Comic-Con per sfruttare le loro vittime a scopo di lucro“, ha detto Bonta al giornale InsiderPaper.com, e ha aggiunto: “Eventi molto frequentati come il Comic-Con sono spesso visti dai criminali come un’opportunità per fare preda dei minori“. Dalla direzione del festival internazionale sono arrivate giustificazioni in merito con dichiarazioni che sottolineano: “Gli arresti sono avvenuti in strutture esterne alla manifestazione“.