Lutto per Laura Pausini: lo zio ucciso da un’auto in fuga, inutili i soccorsi. Ecco chi era Ettore, e la sua battaglia contro il tumore.
Laura Pausini ha perso suo zio Ettore in un incidente durante la giornata di domenica 2 novembre 2025. La tragedia è avvenuta a Bologna, dove l’uomo è stato travolto da un’auto pirata mentre si trovava in bicicletta, e il mezzo non si è fermato per soccorrerlo. Ettore Pausini, zio paterno della cantante, era originario del paese di Solarolo e aveva 78 anni. Ogni fine settimana era solito andare a fare un giro in bicicletta, ma questa volta gli è stato fatale.
Purtroppo l’intervento dell’ambulanza è stato inutile: i soccorritori hanno provato a rianimarlo in tutti i modi per un’ora intera, ma purtroppo a nulla è servito. Per la precisione, lo zio di Laura Pausini è morto tra San Lazzaro di Savena e Castenago, in via Stradelli Guelfi. L’uomo stava andando in centro mentre l’auto si dirigeva verso l’esterno città e non si è fermato dopo il tragico impatto. L’automobilista guidava una Opel Astra vecchia che non è ancora stata trovata, ma le forze dell’ordine stanno guardando tutte le telecamere di sorveglianza della zona per beccare la persona che ha omesso il soccorso.
Laura Pausini, chi era lo zio Ettore: il tumore e l’associazione Onconauti
Lo zio di Laura Pausini, Ettore, è morto investito da una macchina in un punto della zona considerato parecchio pericoloso. Secondo quanto riporta Fanpage, il tratto di strada è stato più volte segnalato come rischioso dai cittadini che hanno lanciato diversi appelli. Ettore era una figura di spicco per Bologna: durante la sua vita è stato un barbiere talentuoso che ha lavorato in piazza Azzarita, ed è diventato celebre nel corso degli anni per essere guarito da un tumore ed essersi attivamente impegnato in un’associazione chiamata Onconauti, che si occupa di sostenere i pazienti oncologici.