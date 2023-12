Trailer video di GTA 6 nel Guinnes World Record/ Polverizzato il numero di visualizzazioni in 24 ore

Sono passate soltanto 48 ore, due giorni, dalla pubblicazione dell’atteso trailer di GTA 6, ed è già record. Il filmato che anticipa l’atteso Grande Theft Auto 6, il nuovo capitolo della saga di videogiochi a firma Rockstar Games, ha totalizzato l’incredibile cifra di 116 milioni di visualizzazioni in soli due giorni. Tenendo conto che molti altri canali hanno ripubblicato a loro volta il video registrando anch’essi moltissime views, è facile capire come l’evento sia stato un successo incredibile, senza precedenti. Il Guinness World Records ha già certificato il video come il più visto su Youtube nelle prime 24 ore di pubblicazione.

Rubano uno smartphone poi lo restituiscono “Non è un iPhone”/ “Non vogliamo Android”

Del resto, come specificato dai colleghi di Wired, ci sono volute solo 13 ore al trailer ufficiale di GTA 6 per polverizzare il precedente record del creator Mr Beast, che aveva totalizzato quota 59,4 milioni di visualizzazioni appunto nello stesso lasso di tempo. In 22 ore il filmato di Rockstar Games ha toccato quota 85 milioni, quindi 100 milioni in un giorno solo, anche se il dato preciso è ancora da certificare. Un trailer della durata di 90 secondi che sta appassionando milioni di persone in tutto il mondo, che hanno già fatto scattare il conto alla rovescia in vista del 2025, quando appunto verrà pubblicato il nuovo videogioco.

Intelligenza artificiale, manca l'accordo in UE sulle nuove regole/ Slitta l'intesa sull'IA Act

TRAILER DI GTA 6 NEL GUINNES WORLD RECORD: SUPERERÀ I BTS?

Del resto la carne al fuoco mostrata è stata tanta, a cominciare dalla location, Vice City, che ha riportato subito alla mente il capitolo di Gta di vent’anni fa. Quindi spazio al nuovo protagonista, una coppia di giovani criminali composta anche da Lucia. Un filmato che si è meritato più di 9 milioni di like, dominando quindi tutte le classifiche dei video in tendenza in queste ultime ore. Anche il post su X (ex Twitter) è andato molto bene, fa notare ancora Wired, con ben un milione di like e 91 milioni di visualizzazioni.

I NUMERI DEL TURISMO/ Francesi, tedeschi e americani sono gli stranieri che spendono di più in Italia

Da segnalare che il Guiness World Records non include nella classifica dei video più visti le clip musicali. Va detto comunque che il filmato più visto in tal senso è quello del gruppo coreano BTS con il brano Butter, 108 milioni di visualizzazioni in 24 ore: il trailer di GTA 6 non dovrebbe essere andato troppo lontano.













© RIPRODUZIONE RISERVATA