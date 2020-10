Tram deragliato Torino: 5 feriti/ Martelletto su binari Rondò della Forca: caos linee

La settimana è iniziata all’insegna di un incidente a Torino, dove un tram della linea 3 è deragliato al Rondò della Forca. Secondo quanto reso noto dal portale TorinoToday, il deragliamento sarebbe avvenuto come conseguenza di un incidente. Stando alle prime ricostruzioni, il mezzo che viaggiava in direzione della Vallette sarebbe uscito di sede per via della presenza di un martelletto (o altro utensile simile) rimasto incastrato nei binari. E’ possibile che sia caduto da un altro mezzo provocando così il deragliamento del tram. A questo punto il mezzo pubblico ha urtato leggermente un ragazzo fortunatamente senza provocare seri danni mentre altri tre passeggeri che si trovavano a bordo sarebbero caduti rimanendo leggermente feriti. Ad aver riportato alcune ferite, anche in questo caso lievi, anche l’autista del tram coinvolto nell’incidente. Prontamente sul posto si sono precipitati i mezzi dei soccorsi con i sanitari delle ambulanze e la polizia locale che si è occupata del traffico in tilt.

TRAM DERAGLIATO TORINO PER MARTELLETTO SUI BINARI

Il deragliamento del tram oggi a Torino ha inevitabilmente provocato il caos sul piano della circolazione. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per rimettere il tram sui binari. Sul posto anche il personale Gtt. La linea 3 (quella coinvolta) e la 16 sono state successivamente deviate su percorsi alternativi fino al ripristino totale della situazione e questo naturalmente ha provocato alcuni disagi tra gli utenti. Secondo gli ulteriori dettagli raccolti da Cronacaqui.it, il tram sarebbe deragliato all’improvviso finendo contro la banchina della fermata per poi terminare la propria corsa contro le balaustre. Nell’impatto avrebbe anche danneggiato un semaforo. Adesso occorre capire cosa ci facesse il martelletto sui binari dal momento che, spiega il portale locale, non si esclude possa essere stato messo lì appositamente. Saranno comunque gli accertamenti già in corso a chiarire meglio le dinamiche che hanno portato al deragliamento.



