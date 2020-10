Tramonto di fuoco/ Su Rete 4 il film con Rory Calhoun (oggi, 4 ottobre 2020)

Tramonto di fuoco andrà in onda oggi, domenica 4 ottobre, nel primo pomeriggio di Rete 4 alle ore 17.15. Prodotto negli Stati Uniti con il titolo originale di Black Sundow, il film è diretto dal maestro del western Jack Arnold, l’opera è tata girata nel 1956 e pubblica l’anno successivo. La pellicola è stata distribuita dalla Universal, così come tanti altri film dello stesso genere. Per quanto riguarda gli attori principali ci sono Rory Calhoun, Martha Hyer e Dean Jagger. Tre degli attori più amati dagli americani nei ruoli principali dei film western.

Tramonto di fuoco, la trama del film

Tramonto di fuoco racconta la storia di Alex Longmire, un ex pistolero e fuori legge che dopo essersi salvato da una sparatoria in cui credeva di perdere la vita decide di fermarsi in città e trovare un lavoro stabile e una bella casa in cui vivere. L’uomo incontra non poche difficoltà in quanto l’unica cosa che sa fare è sparare. Sarà così costretto ad accontentarsi del posto di vice sceriffo per Murphy, un uomo piuttosto pigro e saccente. Sono varie però le ragioni che spingono il pistolero a fermarsi in primis Martha la bella figlia del suo capo.

Innamoratosi della giovane decide così di mettere in mostra tutte le sua abilità con le armi da fuoco per farla cadere ai suoi piedi. L’idea di Longmire sarà però piuttosto difficile da portare avanti, il vice sceriffo si troverà costretto a sedare le rivolte dei contadini messi sotto dalle strette del signorotto del paese. Saranno però le sue abilità a fare la differenza e permettere così a Murphy di conquistare il suo posto in città e avere la belle Martha.



