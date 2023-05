“Trans in gara? Usino testosterone anche donne”/ Atleta Reid: “Per Wada è doping ma…”

Se le trans possono competere con le donne, queste ultime potrebbero utilizzare il testosterone senza il timore di essere bandite: questa la provocazione lanciata dall’atleta paralimpica Stef Reid sulle pagine del Telegraph. Per la 38enne, infatti, sarebbe giusto consentire alle donne di assumere l’ormone maschile senza dover incappare in squalifiche o altre sanzioni. Il Comitato olimpico internazionale non ha preso posizione sulla possibilità per i trans di competere con le donne, lasciando la patata bollente ai singoli sport. World Athletics e World Aquatics hanno scelto di vietare alle donne transgender di competere con le donne biologiche, mentre l’organo di governo del ciclismo – l’UCI – consentiva alle donne transgender di competere con le donne biologiche se il loro testosterone era inferiore a 5 nmol/l, modificando il requisito al di sotto di 2,5 nmol/l.

Come ha affermato il CIO presentando il suo nuovo quadro, non c’è “un consenso scientifico su come il testosterone influenzi le prestazioni nello sport”, ma il problema risiede proprio qui secondo Stef Reid: “Perché in mezzo all’incertezza degli organi di governo, c’è un’istituzione sportiva globale che rimane molto chiara sugli effetti di miglioramento delle prestazioni: l’Agenzia mondiale antidoping. Il testosterone è sulla lista vietata della Wada sia per i maschi che per le femmine. Nelle discussioni sull’antidoping, non c’è mai stato alcun dubbio che aumenti le prestazioni. Se nel tuo sistema vengono trovate anche tracce o un diuretico usato per mascherarlo, sei sanzionato. Questo è il modo in cui Wada prende sul serio l’uso del testosterone. Al contrario, il CIO non è sicuro degli effetti sulle prestazioni”.

“Se trans possono competere, donne utilizzino testosterone”

Negli adulti sani, i livelli sono 8,8-30,9 nmol/l per i maschi e 0,4-2,0 nmol/l per le femmine. Quando i ragazzi raggiungono la pubertà, livelli più elevati di testosterone portano a vantaggi prestazionali, come muscoli più grandi e più potenti, massa grassa ridotta, densità ossea più elevata e maggiore funzione cardiovascolare e respiratoria. Oltre a questi vantaggi di sviluppo, organi di governo come l’UCI consentono alle donne transgender di mantenere livelli di testosterone più alti rispetto alla maggior parte delle donne biologiche. “Quindi, se un organo di governo definisce una donna come avente 2,5 nmol/l o meno di testosterone, le donne biologiche possono aumentare artificialmente il loro livello fino a 2,5 nmol/l senza una sanzione doping?”, ha aggiunto Stef Reid per mettere in risalto l’incoerenza delle disposizioni.

