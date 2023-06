Trans “torna donna” dopo la mastectomia/ “Mi sento come un esperimento andato storto”

Una paziente, indirizzata alla clinica transgender di Tavistock all’età di 15 anni, ha dichiarato di sentirsi come un “esperimento mutilato andato storto” dopo aver subito una mastectomia. Jasmine, che è nata femmina, ha deciso di identificarsi come maschio ma dopo alcuni anni è tornata a identificarsi come femmina. Ora ritiene che la sua decisione originale sia stata un “errore” commesso da bambina, ma aggiunge che “parte dell’onere è sui professionisti che mi hanno curato”. Le sue parole arrivano dopo la pubblicazione di un rapporto pubblicato proprio sull’operato della clinica, come riporta The Daily Telegraph.

Il servizio per lo sviluppo dell’identità di genere (GIDS) del Tavistock chiuderà il prossimo anno e sarà sostituito da due hub regionali. Jasmine è stata indirizzata alla clinica GIDS per bambini e giovani del Tavistock da un ente di beneficenza trans quando aveva 15 anni ed è stata visitata lì tre volte. Al suo secondo appuntamento di 45 minuti, ha spiegato che le erano stati prescritti ormoni sessuali incrociati e messa in lista d’attesa per “un intervento chirurgico superiore”, o una mastectomia, che non l’ha aiutata ma “ha reso le cose molto peggiori”, come ha spiegato. Dall’età di 17 anni, i pazienti GIDS sono stati trasferiti ai servizi per adulti dove potevano quindi sottoporsi a un intervento chirurgico di riassegnazione di genere.

La clinica trans verso la chiusura

Jasmine ha parlato nel corso di documentario televisivo, The Clinic, che analizza la chiusura dell’unico servizio NHS dedicato ai bambini trans in Inghilterra. La domanda per i servizi della clinica è aumentata in modo esponenziale nel decennio fino al 2020 ma, dopo che la revisione Cass è stata molto critica nei confronti della prescrizione di bloccanti della pubertà e dei tempi di attesa della clinica, al servizio è stato ordinato di chiudere. Il documentario ha ascoltato le testimonianze dei pazienti trans, compresi quelli che hanno fatto retromarcia come Jasmine. La ragazza ha detto di aver assunto testosterone per poco più di un anno, il che ha apportato alcuni cambiamenti “irreversibili” al suo corpo: ora deve radersi il viso ogni giorno e la sua voce è “significativamente più bassa di prima”.

“A volte mi sento un po’ mutilata e come un esperimento andato storto che attraversa la società. A volte mi sento geloso di altre persone, donne, che sono biologicamente femmine. Che hanno ancora la loro voce naturale, le loro caratteristiche naturali. Penso che sia stato un errore che ho fatto, ma poiché ero una bambina ma penso anche quella parte dell’onere è sui vari medici che mi hanno curato” ha raccontato la ragazza protagonista del documentario. Un portavoce del NHS ha dichiarato al The Daily Telegraph: “NHS England sta migliorando ed espandendo i servizi di genere per bambini e giovani in linea con i consigli della revisione Cass. Come parte del nuovo servizio proposto, un hub meridionale inizierà a funzionare in autunno, con la mobilitazione dell’hub settentrionale entro aprile 2024. Nuovi fornitori continuano a farsi avanti. Abbiamo commissionato la revisione Cass per garantire che i bambini e i giovani che mettono in discussione la propria identità di genere e che necessitano del sostegno del servizio sanitario nazionale ricevano un elevato standard di assistenza che soddisfi le loro esigenze e sia sicuro, olistico ed efficace”.











