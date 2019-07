Transformers 3/ Video, su Italia 1 il film con Shia LaBeouf (oggi, 2 luglio 2019)

Transformers 3 va in onda su Italia 1 oggi, martedì 2 luglio 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che è stata prodotta e girata nel 2011 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della Paramount Pictures in collaborazione con la Bonaventura Pictures per la regia di Michael Bay con soggetto scritto da Ehren Kruger il quale ha anche curato la sceneggiatura. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Steve Jablonsky con montaggio di Roger Barton mentre nel cast sono presenti Shia LaBeouf, Rosie Huntington Whiteley, Josh Duhamel, John Turturro, Tyrese Gibson e John Malkovich. Clicca qui per il trailer del film

Transformers 3, la trama del film

Diamo sguardo alla trama di Transformers 3. Durante la guerra che poi ha portato alla distruzione del pianeta Cybertron tra i Autobot e Decepticon venne inviata una navicella spaziale conosciuta con il nome di Arca al cui interno vi era non solo l’allora capo degli Autobot. Sentinel Prime, ma anche una importante arma che sarebbe stata rilevante nel far propendere l’ago della bilancia dalla parte degli stessi Autobot. Tuttavia la navicella venne attaccata dai propri nemici con relativa rottura del sistema di navigazione per cui Arca cambiò la propria rotta andandosi a schiantare sulla Luna. Era l’anno 1961 con i resti della navicella presenti sul suolo lunare. Otto anni più tardi gli Stati Uniti hanno inviato sul principale satellite terrestre la navicella Apollo e poco più tardi anche i russi fecero il loro arrivo. Nel 2010 durante un sopralluogo a Chernobyl, Optimus Prime durante un sopralluogo si imbatte in quello che battezza immediatamente con un pezzo della stessa navicella spaziale Arca. Vuole avere informazioni su come sia arrivato in quella zona scoprendo che i russi stavano portando avanti numerosi esperimenti che poi sono stati la principale causa del disastro nucleare di Chernobyl. A questo punto fanno la loro comparsa i Decepticon dando così avvio ad una nuova contesa che sarà indirizzata a scoprire tutte le enormi potenzialità presenti sulla navicella Arca. Nella vicenda avrà ovviamente un importante ruolo anche Sam che nel frattempo ha cambiato vita iniziando a lavorare per una azienda e soprattutto ha iniziato una nuova relazione d’amore.

