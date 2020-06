Transformers 4 l’era dell’estinzione/ Video, su Italia 1 il film con Mark Wahlberg

Transformers 4 l’era dell’estinzione va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, venerdì 26 giugno, a partire dalle ore 21:20. Si tratta del quarto capitolo dell’omonima saga cinematografica realizzato nel 2014 dalla Paramount Pictures in collaborazione con altre case tra cui Hasbro mentre la distribuzione ai botteghini è stata curata esclusivamente dalla Universal Pictures. La regia è stata affidata a Michael Bay con soggetto e sceneggiatura scritti da Ehren Kruger, le musiche della colonna sonora sono state firmate da Steve Jablonsky mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Amir Mokri. Nel cast sono presenti Mark Wahlberg, Nicola Peltz, Jack Reynor, Stanley Tucci, Kelsey Grammer e Sophia Myles.

Transformers 4 l’era dell’estinzione, la trama del film

Ecco la trama di Transformers 4 l’era dell’estinzione. Contrariamente a quanto si è sempre pensato l’estinzione della specie dei dinosauri e di altre specie animali avvenuti sulla terra circa 65 milioni di anni fa non è stata causata dall’ arrivo di un enorme meteorite che ha anche cambiato per sempre le condizioni climatiche ma soprattutto dall’arrivo delle forze aliene ed in particolar modo dei Transformers. Infatti si è scoperto che i Transformer dopo essere arrivati sulla Terra nell’epoca del Cretaceo fecero esplodere una serie di bombe molto particolari che avevano quale principale scopo quello di trasformare ogni essere vivente in una sorta di automa. In ragione di tutti questi esplosioni gran parte delle specie che popolano il pianeta furono per sempre distrutte e distinte. Tornando alle vicende attuali dopo 5 anni dalla terribile battaglia tra Trasformers andata in scena nella città di Chicago e che tante vittime ha causato, il rapporto tra Autobot e il mondo è completamente cambiato.

Molti governi e soprattutto gran parte nell’opinione pubblica ha ormai sviluppato la considerazione che tutte queste tragedie sono state causate proprio da l’arrivo degli Autobot per cui questi non sono più i benvenuti. Una particolare una squadra segreta della CIA in collaborazione con altre organizzazioni del mondo, hanno sviluppato una serie di armi con cui riescono ad uccidere in maniera abbastanza semplice di Autobot e Decepticon. In particolare gli agenti segreti della CIA facendo leva su strumentazioni di ultima generazione cercano di trovare in tutto il mondo gli ultimi sopravvissuti di Trasformers in maniera tale da ucciderli tutti. Insomma è partita l’era in cui i Transformers potrebbero estinguersi per sempre dalla faccia del pianeta Terra. Prima però che questo possa avvenire c’è una nuova è più importante evenienza di cui devono occuparsi per salvare il mondo da un destino drammatico.

Video, il trailer di Transformers 4 l’era dell’estinzione





© RIPRODUZIONE RISERVATA