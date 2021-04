Transformers 4 L’era dell’estinzione/ Video, su Italia 1 il film con Mark Wahlberg

Transformers 4 L’era dell’estinzione va in onda oggi, 29 aprile, a partire dalle ore 21:20 su Italia 1. Questo film appartiene al genere fantascientifico azione ed è uscito nelle sale cinematografiche durante la stagione 2014. A dirigere questo film ci ha pensato il noto regista di blockbuster Michael Bay mentre la sceneggiatura del film è stata scritta da Ehren Kruger che si è occupato anche di scrivere il soggetto. All’interno del cast del film ci sono numerosi attori famosi come Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Jack Reynor, Titus Welliver, Nicola Peltz e Kelsey Grammar. Le musiche di questo film sono state composte da Steve Jablonsky mentre la fotografia è stata curata da Amir Mokri. Il film è il quarto capitolo di una saga che prevede un ulteriore successivo episodio. Non si può considerare un vero e proprio sequel visto che il suo contesto è più quello del prequel.

Transformers 4 L’era dell’estinzione, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Transformers 4 L’era dell’estinzione. I dinosauri si sono estinti perché entrarono in contatto con la civiltà di cybertron, vale a dire la civiltà dei Transformers, esseri avanzati in grado di trasformarsi in veicoli per nascondere la loro vera forma agli altri esseri viventi. Questi robot hanno per anni avuto contatti con il pianeta Terra e nel corso del tempo si sono divisi in due vere e proprie fazioni. Da una parte ci sono gli Autobot, comandati dal fiero Optimus Prime. Si tratta di una fazione volta al bene che vuole proteggere la Terra e portare pace ai suoi abitanti. D’altro canto, ci sono i Decepticon, che asseriscono la supremazia dei robot su tutti gli altri esseri viventi. Questi automi malvagi vogliono distruggere e dominare e non conoscono altro che la guerra. Tuttavia, negli ultimi tempi le cose sembrano essere cambiate. Difatti, 5 anni dopo la famosa Battaglia di Chicago, Autobot e Decepticon sembrano essere scomparsi.

Anzi, il capo degli autobot, Optimus Prime, sembra giacere senza alcun cenno di vita nei pressi di un capanno negli Stati Uniti. Questo capanno appartiene a Cade Yeager un inventore che cerca di sbarcare il lunario così da poter inviare sua figlia al college. Tuttavia, Cade non sa che Optimus Prime riposa nella sua proprietà e presto si ritroverà a fare i conti con la CIA. Quest’organizzazione vuole risvegliare gli autobot e preparare un nuova squadra per quella che si appresta a essere una nuova minaccia. Riusciranno gli Autobot a difendere ulteriormente la Terra o questa volta ci sarà una nuova era dell’estinzione? Cade si ritroverà coinvolto in questi eventi e sarà costretto a lottare anch’egli per difendere la sua vita e quella dei suoi cari.

Video, il trailer del film





