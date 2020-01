Transformers 4 L’era dell’estinzione/ Video, su Italia 1 il film con Mark Wahlberg

Transformers 4 L’era dell’estinzione va in onda su Italia 1 per la serata di oggi, mercoledì 15 gennaio, alle ore 21:20. La pellicola è stata realizzata nel 2014 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della Paramount Pictures in collaborazione con altre realtà nel settore con la regia di Michael Bay e con soggetto e sceneggiatura sviluppati da Ehren Kruger. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Steve Jablonsky, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Amir Mokri mentre nel cast figurano tra gli altri Mark Wahlberg, Nicolas Peltz, Jack Reynor, Stanley Tucci, Kelsey Grammer e Sophia Myles.

Transformers 4 L’era dell’estinzione, la trama del film

Ecco la trama di Transformers 4 L’era dell’estinzione. Contrariamente a quanto si era sempre creduto l’estinzione sulla faccia della terra dei dinosauri non venne causata da un meteorite che colpì il pianeta bensì da i Transformers i quadri inviarono una serie di bombe ed ordigni che ebbero quale principale conseguenza quella non solo di uccidere qualsiasi forma di essere vivente ma anche di trasformare quelli sopravvissuti in macchinari di metallo. Il mondo consapevole di questa nuova scoperta e soprattutto in ragione delle conseguenze della devastante battaglia che si è consumata a Chicago tra gli Autobot e i Decepticors, ha deciso di fare il possibile per eliminare queste forme di vita aliene presenti sul pianeta. In particolare la CIA ha fatto una serie di armi di ultima generazione che permettono agli uomini di batteri abbastanza facilmente i Transformers ancora presenti sul pianeta in quanto visti come una terribile minaccia per tutto il pianeta. Inoltre per essere ancora ulteriormente certi dell’esito di questa battaglia contro tra i Transformers e gli uomini, la CIA ha deciso di stringere una forma di alleanza con un Transformers di nome Lookdown il quale è una sorta di cacciatore di taglie arrivato sul pianeta terra principalmente per trovare e catturare Optimus Prime. Quest’ultimo dopo essere stato attaccato e soprattutto dopo aver riportato delle ferite abbastanza profonde si era nascosto nelle vesti di un vecchio camion ormai pronto per la distruzione in una zona abbastanza nascosta degli Stati Uniti d’America. Un inventore tuttavia aveva acquistato il camion con l’obiettivo di recuperare quanti più parti possibili ascoltarli per una nuova e suggestiva invenzione. Così ben presto tra Optimus Prime e lo stesso inventore verrà sancita una sorta di alleanza con la speranza che finalmente gli uomini possono capire come gli Autobot in realtà non rappresentino una minaccia per la loro sopravvivenza pensi una importante risorsa da utilizzare per proteggersi da nuove e possibili minacce.

Il trailer di Transformers 4 L'era dell'estinzione





