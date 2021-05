Transformers 5 L’ultimo Cavaliere/ Video, su Italia 1 il film con Mark Wahlberg

Transformers 5 L’ultimo Cavaliere va in onda oggi, 7 maggio, in prima serata, alle ore 21:20 su Italia 1. Questa pellicola appartiene al genere azione e fantascienza ed ha debuttato nelle sale cinematografiche durante l’anno 2017. Il regista di questo film è Michael Bay mentre la sceneggiatura di questa pellicola è stata scritta da Art Marcum, Matt Holloway e Ken Nolan. All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori di grosso calibro come Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Josh Duhamel, Stanley Tucci, John Turturro, Isabela Moner, Laura Haddock e Santiago Cabrera. La fotografia di questa pellicola è stata realizzata da Jonathan Sela mentre le musiche sono state composte dal maestro statunitense Steve Jablonsky.

Transformers 5 L’ultimo Cavaliere, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Transformers 5 L’ultimo Cavaliere. Nel passato Mago Merlino e Re Artù erano riusciti a combattere i Sassoni grazie all’evocazione dei Cavalieri Guardiani, dodici transformers che si erano risvegliati ed avevano aiutato gli uomini del re a vincere la battaglia. Nel presente invece, umani e transformers sono diventati quasi nemici. Questi robot giganti sono stati dichiarati illegali e non possono interferire con gli affari dell’umanità anche se i loro intenti sono benevoli. In poche parole, la razza umana ha voltato le spalle ai transformers e non desidera ricevere il loro aiuto.

Queste sono le conseguenze dovute dalle grande battaglia di Hong Kong che ha devastato la città ed ha provocato danni ingenti a causa della guerra combattuta sulla Terra tra autobot e decepticon, le due storiche fazioni dei transformers. Tuttavia, questi robot operano nell’ombra per salvaguardare gli umani e proteggere il pianeta. Nel frattempo, il capo degli Autobot Optimus Prime, ha deciso di lasciare la Terra per andare in cerca dei suoi creatori. Una nuova minaccia però incombe sulla Terra: Quintessa, considerata una dea tra i transformer, vuole rigenerare Cybertron il pianeta dei robot consumando l’energia del pianeta degli umani. Dunque, toccherà ancora una volta agli autobot convincere gli umani a collaborare con loro ed evitare la distruzione totale. Solo in questo modo sarà possibile riuscire ad evitare l’estinzione della razza umana.

