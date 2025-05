Transformers – Il Risveglio, film su Italia 1 diretto da Steven Caple Jr.

Sabato 24 maggio 2025, verrà trasmesso, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il. Si tratta del settimo film della saga omonima e sequel di Bumblebee. La pellicola d’azione e fantascienza è prodotta negli Stati Uniti ed è uscita nel 2023. Alla regia troviamo Steven Caple Jr., conosciuto per Creed II, mentre la colonna sonora è curata da Jongnic Bontemps.

Nel cast di attori troviamo Anthony Ramos, Dominique Fishback, Dean Scott Vazquez e Lauren Velez. Ramos ha lavorato nel cinema e in televisione, per l’interpretazione nel musical In The Heights (2021) ha ottenuto la nomination per il Golden Globe. La Fishback è specializzata nelle serie TV, le sue apparizioni nel cinema sono invece poche.

La trama del film Transformers – Il Risveglio: una chiave divisa in due per aprire portali

In Transformers – Il Risveglio, il dio del caos Unicron con un esercito di Terrorcon e di Predacon comandato da Scourge invade il pianeta dei Maximal. Questa stirpe di Cybertroniani custodisce la Chiave a Transcurvatura, pezzo pregiato della tecnologia Maximal, che permette l’apertura di infiniti portali attraverso il tempo e lo spazio.

Scourge vince la battaglia e Optimus guida i Maximal sconfitti verso il pianeta Terra. Qui Elena Wallace (Dominique Fishback), stagista del museo, trova un’antica chiave all’interno di una statua che rilascia un impulso. Il segnale viene intercettato dai Maximal in fuga e Optimus raduna tutti gli Autobot alleati. L’esperto di elettronica Noah Diaz (Anthony Ramos) incontra l’Autobot Mirage ed, insieme ad Elena si ritrova coinvolto nella guerra tra robot.

Infatti l’impulso della chiave ha richiamato sulla Terra anche i malvagi Terrorcon. Scourge uccide Bumblebee e riesce a rubare la chiave; proprio mentre Airazor spiega agli altri Autobot che per migliaia di anni i Maximal si sono nascosti fra i terrestri e hanno diviso la chiave in due metà che solo completandosi la fanno funzionare. È quello di cui si accorge un contrariato Unicron che si affretta a rispedire sulla Terra Scourge e i suoi. Nel terribile scontro finale la chiave viene distrutta e le due fazioni di robot rivali rimangono bloccati sulla Terra.