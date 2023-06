Transformers – Il Risveglio: torna Steven Caple Jr. come regista del sequel?/ “Non ho ancora firmato, però…”

Transformers – Il Risveglio: cresce l’attesa per il secondo e terzo capitolo del franchise

Per gli amanti del grande schermo e delle saghe heroes è di recente giunta una notizia bomba. La serie Transformers – Il Risveglio, prodotta dalla Paramount Pictures, potrebbe presto avere ben due sequel rispetto alla sceneggiatura originale. Entrambe le pellicole potrebbero essere diretto da Steven Caple Jr.; il regista sarebbe in trattativa con i vertici della produzione per quello che sarà il futuro del secondo e terzo capitolo della trilogia.

Stando a quanto riportato da Coming Soon, la Paramount Pictures si appresta a rivoluzionare la fortunata saga Transformers. Il franchise potrebbe diventare la nuova punta di diamante degli Studios considerati anche i numeri incredibili ottenuti con gli ultimi progetti. Il primo capitolo di Transformers – Il Risveglio è infatti riuscito ad avere la meglio su un altro colosso dei titoli heroes, Spider Man: Across the Spider – Verse. Tra l’altro, il portale rivela come gli studios stiano lavorando anche ad un titolo d’animazione in formato prequel: Transformers One. Nel cast vi sarebbero nomi altisonanti del calibro di Chris Hemsworth e Scarlett Johansson.

Steven Caple Jr.: il regista potrebbe dirigere i due sequel di Transformers – Il Risveglio

Sempre nel merito del successo conseguito dalla nuova saga Transformers, prodotta dalla Paramount Pictures, Coming Soon rivela come sia tutt’altro che lontana la possibilità di un clamoroso crossover con il franchise G.I Joe. Nel merito dei prossimi sequel dal punto di vista della regia, come anticipato il nome più vicino ad avere l’onore e l’onere di portare avanti le riprese potrebbe essere quello di Steven Caple Jr. Il regista, in una recente intervista per Deadline, avrebbe rivelato di essere nel bel mezzo delle trattative proprio con gli studios della Paramount Pictures.

“Non sono ufficialmente coinvolto nel prossimo film; attualmente ci stiamo lavorando, ma non ho ancora firmato…“. Inizia così il discorso di Steven Caple Jr. nell’intervista per Deadline – riportata da Coming Soon – che poi aggiunge: “Quando parlo con gli Studios e i produttori usiamo spesso il pronome ‘noi’. Ho personalmente piantato molte idee per il futuro e spianato la strada. Quindi sì, sono in trattative per tornare alla regia“. Dopo il successo con Creed II sono dunque buone le possibilità in riferimento al ritorno di Steven Caple Jr. come regista del secondo e terzo capitolo della saga Transformers – Il Risveglio.











