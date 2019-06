Transformers – La vendetta del caduto/ Video, su Italia 1 il film con Megan Fox

Transformers – La vendetta del caduto va in onda oggi, 25 giugno, su Italia 1 alle ore 21,15. Fantascienza? Thriller? Azione e un pizzico di infantilità pedagogica? Forse e forse altro, rimane il fatto che il film è solo apparentemente un blockbuster movie, è un film che ha anche retroscena riflessivi, nemmeno troppo tra le righe ed è ‘Transformers – La vendetta del caduto’, film del 2009 prodotto da Steven Spielberg con le case di produzione Dreamworks, SKG, Paramount Pictures, Hasbro, Di Bonaventura Pictures, un piccolo kolossal per tutta la famiglia. Il film è totalmente statunitense e diretto da Michael Bay, produttore tra l’altro di ‘Non aprite quella porta (The Texas Chainsaw Massacre)’, remake del grande successo del cinema horror datato 1974, oppure, nel 1998, di ‘Armageddon – Giudizio finale (Armageddon)’, successo tra i primi di carriera dirigendo assieme Bruce Willis o Ben Affleck, una fama in crescita sino al primo ‘Transformer’ o al sequel diretto, il nostro film, ‘Transformers – La vendetta del caduto’.

Nel 2017 l’ultima impronta del regista al cinema, non a caso un Transformer, nello specifico ‘Transformers – L’ultimo cavaliere’. Il cast del nostro film vede protagonista Shia LaBeouf nel ruolo di Sam Witwicky, un attore che con film come ‘La battaglia di Shaker Heights (The Battle of Shaker Heights)’ o ‘Guida per riconoscere i tuoi santi (A Guide to Recognizing Your Saints)’, la saga ‘Transformer’ o il complicato psicologicamente, ma apprezzabile ‘Nymph()maniac’ I e II, diretti dal Maestro Lars von Trier, attore presente anche in tanti episodi delle maggiori e seguite serie televisive, da ‘E.R. – Medici in prima linea’, ‘X files’ etc. Al suo fianco, la bella del cast, l’attrice statunitense Megan Fox, considerata nel 2006 tra le donne più belle al mondo, ma a noi interessano le sue qualità di attrice. Sicuramente la Fox è adatta per commedie o film d’azione, un po’ come Milla Jovovich, quindi film come ‘Star System – Se non ci sei non esisti (How to Lose Friends & Alienate People)’ o ‘Jennifer’s Body’, pellicola horror di qualche anno fa, sono nelle sue corde. Nel cast troviamo anche John Turturro, la conferma che l’idea ‘Transformers’ vuole essere azione ma con una certa dose di leggerezza.

Transformers – La vendetta del caduto, la trama del film

Diamo ora uno sguardo approfondito alla trama di Transformers- La vendetta del caduto. Sam Witwicky, dopo le imprese del film precedente, ha rafforzato il suo legame con l’autobot guardiano Bumblebee, ora vive apparentemente tranquillo al fianco della sua bella Mikaela, ignaro che molti cybertroniani sono in arrivo sulla Terra per unirsi alla fazione guidata da Optimus Prime. Megatron, Starscream e Grindor non sono del tutto sconfitti, motivo per il quale c’è chi veglia sulla serenità degli autobot e dei loro amici umani. Si risveglia il pericolo quando Soundwave, uno degli autobot più aggressivi della fazione nemica, scopre, intercettando dialoghi tra il consigliere Galloway e Optimus Prime, che ci sono ottime possibilità di riportare in vita lo sconfitto e malvagio Megatron, il suo leader di cui esiste ancora un frammento dopo che il resto del corpo è stato gettato nell’abisso Laurenziano, ma il frammento è nelle mani dell’esercito degli Stati Uniti d’America, perfettamente conscio del pericolo che scaturirebbe da un ritorno del malvagio Transformer. Da lì inizia l’avventura tra spie pronte a carpire i segreti della fazione di Bumblebee, sempre all’erta ma impegnato su troppi fronti a osteggiare un ritorno delle armate Transformer dei Decepticon oramai imminente.

