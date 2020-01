Transformers L’ultimo cavaliere/ Video, su Italia 1 il film con Mark Wahlberg

Transformers L’ultimo cavaliere va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, domenica 19 gennaio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta del quinto capitolo della saga cinematografica dedicata ai Transformers realizzata nel 2017 negli Stati Uniti d’America con la regia di Michael Bay e con il soggetto che ha visto la collaborazione di diversi autori tra cui Akiva Goldsman, Art Marcum, Matt Holloway e Ken Nolan. Le musiche sono state scritte da Steve Jablonsky, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Jonathan Sela e nel cast sono presenti Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Josh Duhamel, Laura Haddock, Isabela Moner e Stanley Tucci.

Transformers L’ultimo cavaliere, la trama del film

La presenza dei Transformers sulla Terra è molto datata in quanto già nel corso del quinto secolo dopo Cristo in Inghilterra il leggendario re Artù e suoi cavalieri della tavola rotonda ebbero modo di valutare le loro potenzialità nella grandissima guerra che dovettero combattere contro il popolo dei Sassoni. In particolare Mago Merlino resosi conto di come la battaglia volgesse al peggio per il proprio re anche in ragione di una evidente inferiorità dal punto di vista numerico, decise di rivolgersi ai cosiddetti 12 cavalieri della tavola rotonda che altri non erano se non dei Transformers. I cavalieri decisero di aiutare il valente re e si trasformarono tutti insieme in un possente drago grazie al quale riuscirono ad avere la meglio sui propri avversari. Le vicende ritornano ai giorni nostri in particolar modo nei giorni immediatamente dopo la terribile battaglia combattuta nella città di Hong Kong al termine della quale praticamente tutti i governi del mondo si sono uniti per cercare di scacciare i Transformers dalla faccia della Terra in quanto visti come un pericolo per la serenità del popolo e della razza umana. Infatti il governo degli Stati Uniti d’America insieme ad altri governi hanno deciso di mettere insieme una squadra speciale con il principale obiettivo di distruggere tutti i Transformers. Tuttavia ci sono umani che ancora credono negli Autobot ed in particolar modo lo scienziato Cade che per questo è diventato un vero e proprio fuori legge agli occhi del governo degli Stati Uniti d’America. In questa situazione piuttosto complicata per i Transformers ci sarà da combattere una nuova ed estenuante battaglia con i Decepticon in particolar modo con il terribile Megatron in quanto si contenderanno un prezioso e potente oggetto arrivato sulla Terra con uno degli ultimi Autobot giunti. Dunque si prefigura una nuova ed estenuante battaglia dove ci saranno ben tre fazioni opposte che combattono per ideali e soprattutto per ragioni molto differenti.

